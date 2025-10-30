Uzun süredir yatırımcısına kazandıran altın, son haftalarda yönünü aşağı çevirdi. Ekim ayı içinde yüksek fiyattan alım yapan yatırımcılar zararlarını telafi etmeye çalışırken, altındaki düşüş eğilimi perşembe gününe de taşındı.
ABD Merkez Bankası’nın politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürmesi sonrasında altın fiyatları sınırlı düşüşle güne başladı.
30 Ekim 2025 sabahı güncel altın fiyatları
30 Ekim sabahı itibarıyla piyasada işlem gören altın fiyatları şöyle:
-
Gram altın satış fiyatı: 5.313,88 TL
-
Çeyrek altın satış fiyatı: 9.255,00 TL
-
Yarım altın satış fiyatı: 18.498,00 TL
-
Tam altın satış fiyatı: 36.495,09 TL
-
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 36.849,00 TL
-
Gremse altın satış fiyatı: 91.517,59 TL
-
Ons altın satış fiyatı: 3.939,04 dolar
Uzmanlar uzun vadede yükseliş bekliyor
Altın fiyatlarında yaşanan son düşüşe rağmen ekonomistler, uzun vadede altının kazandırmaya devam edeceği görüşünde. Küresel piyasalardaki faiz indirimleri, jeopolitik riskler ve talep artışı, orta vadede altının yeniden yükselmesine zemin hazırlayabilir.
Altındaki düşüşte neler etkili oldu?
Analistlere göre, son haftalardaki düşüşün ana nedeni dolar endeksindeki toparlanma ve ABD tahvil getirilerindeki artış. Ancak yılın son çeyreğinde merkez bankalarının gevşek para politikalarına yönelmesi halinde altın yeniden değer kazanabilir.