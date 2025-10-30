ABD Merkez Bankası’nın politika faizini 25 baz puan düşürmesinin ardından, dolar ve euro yeni güne yükselişle başladı. Yatırımcılar ve dövizle işlem yapan vatandaşlar güncel kurları yakından takip ediyor.

30 Ekim 2025 sabahı itibarıyla dolar/TL 41,9818’den alış, 41,9918’den satış fiyatıyla işlem görüyor. Euro ise 49,0931 TL seviyesinde seyrediyor.

Faiz indirimi piyasaları hareketlendirdi

ABD Merkez Bankası (FED) faiz indirimi kararıyla birlikte dolar endeksi yaklaşık 98,6’ya gerileyerek son bir haftanın en düşük seviyesine indi. Ancak küresel piyasalarda belirsizliklerin devam etmesiyle dolar yeniden toparlanma eğilimine girdi.

Uzmanlar, faiz indiriminin kısa vadede gelişmekte olan ülke para birimlerine destek sağlayabileceğini, ancak doların orta vadede güçlü kalma eğilimini sürdürebileceğini belirtiyor.

Euro ve sterlin de yükselişte

Euro/TL 49 lira seviyesinin üzerinde işlem görürken, sterlin/TL 57,38 civarında dengelendi. Döviz piyasasında yatırımcıların gözü gün içinde açıklanacak Avrupa Merkez Bankası Başkanı’nın konuşmasında olacak.

Altın fiyatlarında son durum

Dövizle birlikte altın fiyatları da hareketlendi. 30 Ekim sabahı itibarıyla gram altın 2.670 TL, çeyrek altın 4.380 TL, yarım altın ise 8.760 TL seviyelerinde bulunuyor.