30 Eylül Pazartesi günü Denizli’de hava durumu gökgürültülü sağanak yağışlı olacak. Sabah saatlerinden itibaren etkili olacak bu yağışlar öğle saatlerine kadar devam edecek. Öğleden sonra hava çok bulutlu ve parçalı bulutlu bir havaya dönecek.

Sabah saatlerinde sağanak yağış etkili olacak

Günün ilk saatlerinde, 09.00 ile 12.00 arasında gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 23°C olacak ve hissedilen sıcaklık aynı seviyede kalacak. Nem oranı %53 seviyesinde olacak ve rüzgar saatte 32 km'ye kadar çıkacak.

Öğle vakti yağışlar devam edecek

12.00-15.00 saatleri arasında yağışlar devam ederken sıcaklık 26°C’ye çıkacak. Bu saatlerde nem oranı %38’e düşerken, rüzgarın hızı saatte 46 km’ye kadar artacak.

Akşam saatlerinde hava açılıyor

Yağışların sona ermesiyle birlikte, saat 15.00 ile 18.00 arasında çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 21°C'ye düşerken, rüzgar hızında hafif bir azalma gözlenecek. Akşam saatlerinde, 18.00-21.00 arasında hava parçalı bulutlu bir görünüme kavuşacak. Sıcaklık 18°C’ye düşerken, rüzgar saatte 38 km hızında esecek.

Gece hava sakinleşiyor

21.00-24.00 saatleri arasında hava durumu parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 15°C’ye kadar düşecek. Nem oranı %65 seviyesine çıkacak, rüzgar ise 30 km/sa hızında esecek. Gece saatlerinde yağış beklenmiyor.

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