Mimar kimliğinden ressamlığa uzanan etkileyici bir kariyer öyküsüyle tanınan Gülderen Depas, son sergisiyle büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Urla Kırmızı Sanat Galerisi’nde açılan sergisinde, kaosu ve insanı odağına alan eserleriyle sanatseverleri derin düşüncelere sürüklüyor.

İki katmanlı resim tekniği

Depas, kişisel olarak geliştirdiği iki katmanlı resim tekniğiyle sanat dünyasında dikkat çekiyor. İzleyiciyi, resimlerde hem görünene hem de görünmeyene odaklanmaya davet eden bu teknik, sanatçının kaos ve insan temalı eserlerinde güçlü bir anlatım sağlıyor. Sergide yer alan eserlerin büyük bir kısmı, ilk bakışta savaşlar ve felaketlerin tasvirlerini sunarken, ışıklar açıldığında izleyici, bu olayların ardında yatan insan hikayeleriyle yüzleşiyor.

Bir sanat serüveni

Gülderen Depas, kariyerine mimar olarak başladı ancak 50 yaşından sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’ne girerek hayatında radikal bir dönüşüm gerçekleştirdi. 2010 yılında üçüncülükle mezun olduğu resim bölümünde, yüksek lisans tezinde “Günümüz Resim Sanatında Şiddetin Estetize Edilmesi ve Kaotik Tasvir” üzerine yoğunlaştı. Mimarlığın getirdiği disiplin ve estetik anlayışı resimlerine yansıtarak, izleyiciye hem zihinsel hem de duygusal bir deneyim sunuyor.

Sergide kaosun iki yüzü

Depas, son sergisi "Göründüğü Gibi/&Değil"de kaosu, insanlık tarihinin derin yaralarını temsil eden felaketler üzerinden ele alıyor. Depas, portre çalışmalarında insana ve mekân çalışmalarında ise savaş, doğal afetler ve toplumsal trajedilere odaklanarak sanatseverleri güçlü bir görsel deneyime davet ediyor. “İzleyici, kaosun yüzeydeki etkileyici görüntülerine bakarken, resimlerin ikinci katmanında asıl yüzleşme yaşanıyor” diyor Depas.

Kamusal alanlarda sanat

Depas, sanatını sadece galerilerde değil, kamusal alanlarda da sergilemeyi hedefliyor. 2012 yılından beri geliştirdiği iki katmanlı resim tekniğini, metro ve havaalanı gibi yoğun insan trafiği olan bölgelerde sergilemek için hazırlık yapıyor. Bu sayede, izleyiciyi hem gördüğü hem de göremediği gerçeklerle yüzleştirme amacında olduğunu belirtiyor.

Sosyal sorumluluk projeleri

Depas, sanatıyla sadece estetik değil, aynı zamanda toplumsal mesajlar vermeye de önem veriyor. Buca Kasaplar Meydanı Mübadele Evi duvarına yaptığı duvar resmi, Agora Antik Kenti’nde sergilediği çalışmaları ve “Sanki Hiç Ölmemiş Gibi” başlıklı enstalasyonu ile kadın cinayetlerine dikkat çeken projeleri bu yaklaşımın örneklerinden sadece birkaçı. Ayrıca, "Mona Lisa ve Sınır Tanımayan Kadınlar" adlı kitabıyla da kadınların güç ve dayanıklılığına odaklanarak sanat ve edebiyatı birleştiriyor.

Sanat hayatını toplumsal farkındalıkla birleştiren Gülderen Depas, önümüzdeki dönemlerde kamusal alanlarda daha fazla yer almayı ve sosyal sorumluluk projelerine devam etmeyi planlıyor. Sanatçının eserleri, izleyiciyi hem görünene hem de görünmeyene odaklanarak hayatın çok katmanlı yapısını keşfetmeye çağırıyor.