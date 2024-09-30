Mevsim normallerine uygun seyreden hava sıcaklığı gün içinde 22°C ile 26°C arasında değişecek. Sabah saatlerinde yer yer bulutlu bir gökyüzü görülse de öğle saatlerine doğru güneş kendini gösterecek. Özellikle akşam saatlerine doğru rüzgarların hafif esmesiyle birlikte serinlik artacak ve sıcaklık 16°C’ye kadar düşecek.

Meteoroloji yetkilileri, Uşak halkını sabah erken saatlerde ve akşam serinliğinde hafif bir ceket giymeleri konusunda uyardı. Yağış beklenmezken, rüzgarın zaman zaman orta şiddette esmesi muhtemel. Güneşli ve ılık bir hava, dışarıda zaman geçirmek isteyenler için ideal olacak. Uşak'ta bu güzel sonbahar gününü doğa yürüyüşleri ya da açık hava etkinlikleriyle değerlendirmek için fırsat dolu bir gün bekleniyor.

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