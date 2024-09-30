Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig’in 7. haftasında Antalyaspor ile oynanan maçta sergilediği sıra dışı hareketle dünya basınında manşetlere taşındı. Fenerbahçe’nin deplasmanda 2-0 kazandığı mücadelede Edin Dzeko'nun ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golüne tepki gösteren Mourinho, kenarda yanında bulunan dizüstü bilgisayarından pozisyonu açarak yayıncı kuruluşun kamerasına gösterdi.

Bu hareketiyle dikkatleri üzerine çeken Portekizli çalıştırıcı, sahada hakemlere yönelik ilginç tepkileriyle tanınan bir isim. Mourinho, dizüstü bilgisayarlı bu gösterisiyle sarı kartla cezalandırıldı. Mourinho'nun bu tepkisi dış basında geniş yer buldu.

"Tuhaf bir sarı kart"

İngiliz Daily Mail gazetesi, "Jose Mourinho’nun ofsayt kararı karşısında yaşadığı hayal kırıklığını dizüstü bilgisayar kullanarak gösterdi" ifadelerine yer verirken, İskoç Daily Record gazetesi Mourinho’nun bu hareketini "tuhaf bir sarı kart" olarak nitelendirdi.

Fransız L'Equipe, Portekizli teknik adamın sahadaki itirazlarını dizüstü bilgisayar kullanarak yapmasını "eşine az rastlanır bir protesto" olarak tanımlarken, İsviçre’nin Blick gazetesi Mourinho'nun bu tepkisini "eşi benzeri görülmemiş bir provokasyon" olarak manşetlerine taşıdı.

"Mourinho ortalığı karıştırdı"

Hollanda'nın Voetbal Primeur gazetesi, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Antalyaspor maçındaki tepkisini “Mourinho ortalığı karıştırdı” başlığıyla duyurdu. Haberde, Dzeko'nun ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golüne sinirlenen Mourinho’nun, televizyon kamerasının önüne dizüstü bilgisayar koyarak ofsayt kararının yanlış olduğunu kanıtlamaya çalıştığı ve bu sebeple sarı kart gördüğü belirtildi.

Portekiz’in Tvi kanalı ise, Mourinho'nun bu hareketini “ustaca bir protesto” olarak tanımladı. Portekizli teknik adamın, iptal edilen golün tekrar görüntülerini içeren dizüstü bilgisayarı kameranın önüne koyarak hakem kararını protesto ettiğine dikkat çekildi. Tvi, Mourinho’nun bu sıra dışı hareketinin, kariyerindeki ilginç anlar listesine yeni bir ekleme olduğunu vurguladı.

Jose Mourinho’nun bu tepki tarzı, geçmişte de hakem kararlarına yönelik yaptığı ilginç protestolar arasında yerini aldı ve dünya genelinde geniş yankı uyandırdı.