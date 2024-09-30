Manisa’nın Turgutlu ve Saruhanlı ilçelerinde, 30 Eylül 2024 tarihinde planlı su kesintileri yaşanacak. Çalışmalar, boru patlağı ve pompa arızası nedeniyle yapılırken, kesintiden etkilenecek mahalleler ve kesinti detayları belli oldu.

Turgutlu ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi’nde boru patlağı nedeniyle su kesintisi yapılacak. Kesinti, sabah saat 09:00’da başlayıp, saat 12:00’ye kadar sürecek.

Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 30.09.2024 09:00 - 12:00

30.09.2024 09:00 - 12:00 Etkilenen Mahalle: Mustafa Kemal

Saruhanlı'da Su Kesintisi (Pompa Arızası)

Saruhanlı ilçesine bağlı Büyükbelen Mahallesi’nde pompa arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacak. Kesintinin ne kadar süreceği belirsiz olup, arıza giderilene kadar mahalleye su verilemeyecek.

Başlangıç Tarihi: 30.09.2024 08:56

30.09.2024 08:56 Etkilenen Mahalle: Büyükbelen

Su kesintileri hakkında daha fazla bilgi almak ve gelişmeleri takip etmek için Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin duyurularını izlemeye devam edin.

Su kesintisine karşı alınması gereken önlemler

Su kesintisi durumunda günlük ihtiyaçlarınızı karşılayabilmek için bazı önlemler almak gerekir. İşte su kesintisinden önce almanız gereken önlemler:

1. Su depolama

Su kesintisi öncesinde en temel önlem, suyunuzu depolamaktır. Banyo, mutfak ve tuvalet kullanımı için yeterli miktarda suyu temiz kaplarda biriktirin. Her aile bireyi için günlük ortalama 10-15 litre su depolamak, ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır. Su depolarken kapaklı kaplar kullanarak suyun kirlenmesini önleyin.

2. İhtiyaç önceliklerinizi belirleyin

Su kesintisi boyunca suyu nasıl kullanacağınızı önceden planlayın. Öncelikli ihtiyaçlar, içme suyu, yemek hazırlama ve hijyen olmalıdır. Çamaşır yıkama gibi daha az acil ihtiyaçlarınızı su kesintisi sonrası zamana bırakın.

3. Acil durum kitleri hazırlayın

Su kesintisi sırasında ihtiyaç duyabileceğiniz diğer malzemeleri de hazır bulundurun. Bunlar arasında el dezenfektanı, ıslak mendil, hijyenik pedler ve su gerektirmeyen yiyecekler yer alabilir. Ayrıca, kesintinin uzun sürebileceği durumlarda su filtreleri veya arıtma tabletleri bulundurmanız faydalı olacaktır.

Su kesildiğinde yapılması gerekenler

Su kesintisi başladığında, mevcut su kaynaklarınızı dikkatli bir şekilde yönetmelisiniz. İşte su kesildiğinde yapmanız gerekenler:

1. Suyu tasarruflu kullanın

Depoladığınız suyu en verimli şekilde kullanın. Bulaşıkları biriktirip toplu olarak yıkamak veya ellerinizi su akıtmak yerine sabunlayıp durulamak gibi yöntemlerle suyu tasarruflu kullanın. Ayrıca, tuvalet kullanımı sonrası sadece gerekli durumlarda sifon çekin.

2. Temizlik ihtiyaçları

Su kesintisi sırasında el yıkama ve diğer hijyenik ihtiyaçlarınızı karşılamak için el dezenfektanı veya ıslak mendil kullanabilirsiniz. Bu ürünler su tasarrufu sağlar ve hijyenik koşulları korur.

3. Suya erişim için alternatif yöntemler

Eğer su kesintisi uzun sürecekse, MASKİ belirlediği su tankerleri gibi alternatif su kaynaklarından yararlanabilirsiniz. Ayrıca, komşularınızla su paylaşımı yaparak su kaynaklarınızı genişletebilirsiniz.

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