İzmir’de altın yatırımcıları ve takı severler için altın fiyatları yeniden güncellendi. İzmir Kuyumcular Odası'nın açıkladığı verilere göre, 22 ayar, 18 ayar, 14 ayar altın fiyatları, gram altın, çeyrek ve Cumhuriyet altını gibi popüler altın türlerinin tavsiye edilen satış fiyatları belli oldu. İzmir’de altın fiyatları, kuyumcularda işlem gören altın türlerine göre değişiklik gösterebiliyor. Bu haberimizde güncel rakamlar ve İzmir piyasasındaki altın fiyatlarına dair son bilgileri bulabilirsiniz.

İzmir Kuyumcular Odası tavsiye edilen fiyatlar

İzmir Kuyumcular Odası’nın tavsiye ettiği fiyatlar, piyasa dinamiklerine göre düzenlenmiş olup, 30 Eylül 2024 itibarıyla şu şekilde:

22 Ayar Altın : 2.990 TL

: 2.990 TL 18 Ayar Altın : 2.610 TL

: 2.610 TL 14 Ayar Altın : 2.450 TL

: 2.450 TL Gram Altın : 2.990 TL

: 2.990 TL Cumhuriyet Altını: 20.990 TL

Çeyrek altın fiyatları

Çeyrek altın, yatırımcılar ve hediyelik altın arayışında olanlar için önemli bir tercih olmaya devam ediyor. İzmir Kuyumcular Odası’nın verilerine göre yeni ve eski çeyrek altın fiyatları ise şu şekilde:

Yeni Çeyrek Altın : 5.190 TL

: 5.190 TL Eski Çeyrek Altın: 5.180 TL

Diğer altın türleri

Altın takı ve yatırım ürünleri arasında öne çıkan yarım altın, ziynet altın gibi seçenekler de İzmir piyasasında belirgin bir şekilde talep görüyor:

Yarım Altın : 10.380 TL (yeni), 10.360 TL (eski)

: 10.380 TL (yeni), 10.360 TL (eski) Ziynet Altın: 20.760 TL (yeni), 20.720 TL (eski)

Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi?

İzmir Kuyumcular Odası’nın paylaştığı bu veriler, altın fiyatlarının küresel piyasa koşullarına ve Türkiye’deki ekonomik dalgalanmalara bağlı olarak şekillendiğini gösteriyor. Döviz kurundaki dalgalanmalar ve Brent petrol fiyatlarının etkisi, altın fiyatlarındaki değişimleri de doğrudan etkiliyor. Yatırımcıların, özellikle gram altın ve Cumhuriyet altını gibi seçeneklere yönelmesiyle birlikte fiyatlarda yukarı yönlü hareketler gözleniyor.