Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik, 30 ilde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 91 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan araştırmalar sonucunda, 64 şüpheli tutuklandı, üç kişiye adli kontrol uygulandı ve diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

FETÖ'ye yönelik operasyonlar devam ediyor

Son iki hafta içinde, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili olarak açıklama yapan Bakan Ali Yerlikaya, yapılan baskınların başarılı bir şekilde yürütüldüğünü belirtti. İçişleri Bakanı, operasyonların Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda yapıldığını vurguladı.

Operasyonlar sonucunda, şüphelilerin FETÖ'nün güncel yapılanması içinde faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki sorumlu kişilerle irtibat kurdukları, örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ'nün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Bakan Yerlikaya, şüpheliler hakkında başlatılan soruşturmaların devam ettiğini belirtti.

64 kişi tutuklandı

Bakan Yerlikaya, yapılan operasyonda 91 şüpheliden 64'ünün tutuklandığını, üç şüpheli hakkında adli kontrol uygulandığını ve diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğünü açıkladı. Operasyonun, terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi açısından önemli bir adım olduğu ifade edildi.