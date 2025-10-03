Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından ekim ayında uygulanacak kira artış oranı belli oldu. TÜİK verilerine göre, ekim ayı kira artış oranı yüzde 38,36 olarak belirlendi. Bu oran, ev ve iş yerlerinde yapılacak zamlar için üst sınır olacak.



TÜİK Verileri Kira Zammını Belirledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı eylül ayı enflasyon verilerini 3 Ekim’de açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 3,23, yıllık bazda ise yüzde 33,29 arttı.

On iki aylık ortalamalara göre TÜFE’deki artış yüzde 38,36 oldu. Bu oran, ekim ayında yapılacak kira artışlarında temel alınacak oran olarak uygulanacak.

Geçen Aya Göre Oran Düştü

Eylül ayında kira artış oranı yüzde 39,62 seviyesindeydi. Bu ay açıklanan yüzde 38,36’lık oranla birlikte kira zam oranında bir miktar gerileme yaşandı.

Kira Zammı Nasıl Hesaplanıyor?

Konut kira artış oranı, zam yapılacak aydan bir önceki ay TÜİK tarafından açıklanan TÜFE’nin on iki aylık ortalama değişim oranına göre belirleniyor.

Ev sahipleri bu orana kadar zam yapabiliyor, ancak daha yüksek oran uygulayamıyor.

İş yerleri için zam oranı, sözleşmede belirtilen hükümlere göre belirleniyor. Eğer sözleşmede TÜFE endeksine göre artış maddesi varsa, yine bir önceki ayın TÜFE on iki aylık ortalamasına bakılıyor.

Örnek Hesaplama

Kasım ayında kira zammı yapılacaksa, TÜİK’in ekim ayında açıkladığı TÜFE’nin on iki aylık ortalama oranı dikkate alınır. Örneğin, mevcut kira 10.000 TL ise, ekim ayı için yüzde 38,36 zam yapıldığında yeni kira 13.836 TL olacaktır.