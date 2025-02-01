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Pikap , dere ye düşmesinin ardından vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazayı görenlerin hemen ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şans eseri kazadan yara almadan kurtulan sürücü, büyük bir tehlikeyi atlatmış oldu.

Sivas ’ın Suşehri ilçesinde, Siskale köyü yakınlarında korkunç bir kaza gerçekleşti. M.K. yönetimindeki 58 KA 954 plakalı pikap , sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu 30 metre yükseklikten dere ye uçtu.

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