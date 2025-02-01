Sivas’ın Suşehri ilçesinde, Siskale köyü yakınlarında korkunç bir kaza gerçekleşti. M.K. yönetimindeki 58 KA 954 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu 30 metre yükseklikten dereye uçtu.
Sürücü şans eseri yara almadan kurtuldu
Kazayı görenlerin hemen ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şans eseri kazadan yara almadan kurtulan sürücü, büyük bir tehlikeyi atlatmış oldu.
Vinç yardımıyla çıkarıldı
Pikap, dereye düşmesinin ardından vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA