Aydın'da 30 Nisan hava durumu belli oldu. Meteoroloji, öğleden sonra yerel sağanak yağış ve kuvvetli rüzgâr uyarısı yaptı. İşte saatlik tahmin...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 30 Nisan 2025 tarihli günlük hava tahmin raporuna göre, Aydın genelinde sabah saatlerinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Öğleden sonra ise yerel olmak üzere sağanak yağışların etkili olabileceği, rüzgârın zaman zaman kuvvetli eseceği bildirildi.

Sabah saatlerinde 14°C olan sıcaklık, öğleden sonra 23°C’ye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık yeniden düşüşe geçerek 17°C seviyelerine inecek.

30 Nisan Çarşamba günü Aydın'da hava durumu şöyle olacak;

Sabah saatlerinde serin bir hava olacak

Günün ilk saatlerinde Aydın’da parçalı bulutlu bir gökyüzü görülecek. Hissedilen sıcaklık 14°C civarında olacak. Hafif rüzgârla birlikte serin bir sabah bekleniyor.

Öğlen saatlerinde yağmur geçişleri olabilir

Saat 13:00 itibarıyla Aydın genelinde yerel sağanak yağışlar görülebilir. Bazı ilçelerde yağışın kısa süreli ama şiddetli olması bekleniyor. Vatandaşların ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olması öneriliyor.

Akşam hafif yağış bekleniyor!

Akşam saatlerinde hava sıcaklığı 17°C’ye düşecek. Yağışların hafifleyerek devam etmesi ve gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

30 Nisan Çarşamba günü Aydın hava durumu tablosu

Saat Hava Durumu Sıcaklık 06:00 Parçalı Bulutlu 14°C 09:00 Açık 17°C 12:00 Çok Bulutlu 20°C 15:00 Sağanak Yağışlı 23°C 18:00 Yağışlı 20°C 21:00 Hafif Yağışlı 17°C 00:00 Parçalı Bulutlu 15°C

Meteoroloji uyardı: Rüzgâr ve yağışa dikkat

Meteoroloji yetkilileri, özellikle öğleden sonra etkisini gösterecek olan kısa süreli sağanak yağışlara ve kuzeydoğudan esmesi beklenen kuvvetli rüzgâra karşı dikkatli olunmasını tavsiye etti. Açık alanlarda bulunan vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları gerekiyor.