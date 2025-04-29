İzmir hava durumu 30 Nisan raporu açıklandı. Öğleden sonra sağanak yağış bekleniyor. İşte saatlik hava tahmini ve sıcaklık verileri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 30 Nisan 2025 Çarşamba günü için yayımlanan son hava tahmin raporuna göre, İzmir genelinde sabah saatlerinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Günün ilerleyen saatlerinde ise yer yer sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi.

Gün içerisinde sıcaklıkların 12°C ile 22°C arasında değişeceği tahmin edilirken, rüzgarın kuzeydoğudan hafif esmesi bekleniyor.

30 Nisan Çarşamba İzmir hava durumu şöyle olacak;

Sabah saatlerinde hava parçalı bulutlu olacak

İzmir'de sabah saatlerinde parçalı bulutlu bir gökyüzü hâkim olacak. Hava sıcaklığı 13°C seviyelerinde seyredecek. Açık alanlarda bulunacak vatandaşların serin havaya karşı dikkatli olması öneriliyor.

Öğleden sonra sağanak yağış bekleniyor

Özellikle öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışların etkisini göstereceği tahmin ediliyor. Saat 15:00 sonrası hava durumu kısa süreli şiddetli yağışlara işaret ediyor.

Akşam serin ve yağışlı olacak

Akşam saatlerinde hava sıcaklığı düşerek 16°C'ye inecek. Yağışların hafifleyerek devam etmesi bekleniyor.

Saatlik İzmir hava durumu - 30 Nisan 2025

Saat Hava Durumu Sıcaklık 06:00 Parçalı Bulutlu 13°C 09:00 Parçalı Bulutlu 16°C 12:00 Çok Bulutlu 19°C 15:00 Sağanak Yağışlı 21°C 18:00 Yağışlı 19°C 21:00 Hafif Yağışlı 16°C 00:00 Parçalı Bulutlu 14°C

Meteoroloji, gün boyunca dışarıda bulunacak vatandaşları ani sağanak yağışlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle trafikte olanların görüş mesafesinin azalabileceği saatlerde daha temkinli olmaları önerildi.