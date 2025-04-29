ADM Elektrik, 30 Nisan'da Muğla'nın Fethiye, Dalaman, Menteşe ve Köyceğiz ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.
Muğla elektrik kesintisi duyurusu ADM Elektrik tarafından yapıldı. 30 Nisan 2025 tarihinde Fethiye, Dalaman, Köyceğiz ve Menteşe ilçelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintiler, bazı mahallelerde saat 09.00'dan itibaren başlayacak ve akşam saatlerine kadar sürecek.
30 Nisan Çarşamba günü Fethiye'de elektrik kesintisi yapılacak bölgeler
10:00 - 17:00 saatleri arasında
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Karagözler Mahallesi (2. Sk., 13. Sk., Fevzi Çakmak Cd. ve çevresi)
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Karakeçililer Mahallesi (Keçiler Mevkii)
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Kayaköy Mahallesi (Hill Side İçi Yolu)
09:00 - 17:00 saatleri arasında
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Kayaköy Mahallesi (Karayaka Sk., Kuyubaşı Sk., Gemiler Cd. ve çevresi)
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Karakeçililer Mahallesi
10:00 - 15:00 saatleri arasında
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Göcek Mahallesi (Zeytinli Ada Küme Evleri, Taşbaşı Küme Evleri)
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Gökçeovacık Mahallesi
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Kayadibi Mahallesi (Kepez Sk.)
30 Nisan Çarşamba günü Dalaman'da elektrik kesintisi yapılacak bölgeler
09:00 - 13:00 saatleri arasında
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Elcik, Gürköy, Şerefler, Kızılkaya, Kayadibi
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Kavacık, Kargınkürü, Karacaağaç
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Kapukargın, Taşbaşı, Atakent, Bezkese, Altıntaş
14:30 - 16:00 saatleri arasında
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Kapukargın, Şerefler, Ege, Karaçalı Mahalleleri
14:00 - 16:00 saatleri arasında
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Gürleyk, Kavacık, Kızılkaya, Narlı, Sabunlu
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Taşbaşı, Elcik, Karacaören, Bozbel, Çöğmen, Darıyeri Mahalleleri
30 Nisan Çarşamba günü Köyceğiz'de elektrik kesintisi olacak bölgeler
14:00 - 16:00 saatleri arasında
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Karaçam Mahallesi
30 Nisan Çarşamba günü Menteşe'de kesinti bilgileri (Veri geldiğinde güncellenecek)
Menteşe ilçesi için kesinti yapılacak bölgeler henüz netleşmedi. Bilgi ulaştığında haber güncellenecektir.
Kesinti bilgileri ADM Elektrik resmi web sitesi üzerinden edinilmiştir. Detaylı listeye ADM Elektrik Kesinti Planı üzerinden ulaşabilirsiniz.