ADM Elektrik, 30 Nisan'da Muğla'nın Fethiye, Dalaman, Menteşe ve Köyceğiz ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Muğla elektrik kesintisi duyurusu ADM Elektrik tarafından yapıldı. 30 Nisan 2025 tarihinde Fethiye, Dalaman, Köyceğiz ve Menteşe ilçelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintiler, bazı mahallelerde saat 09.00'dan itibaren başlayacak ve akşam saatlerine kadar sürecek.

30 Nisan Çarşamba günü Fethiye'de elektrik kesintisi yapılacak bölgeler

10:00 - 17:00 saatleri arasında

Karagözler Mahallesi (2. Sk., 13. Sk., Fevzi Çakmak Cd. ve çevresi) Denizli’de “Okulumda Kan’panya” projesiyle kan bağışına destek

Karakeçililer Mahallesi (Keçiler Mevkii)

Kayaköy Mahallesi (Hill Side İçi Yolu)

09:00 - 17:00 saatleri arasında

Kayaköy Mahallesi (Karayaka Sk., Kuyubaşı Sk., Gemiler Cd. ve çevresi)

Karakeçililer Mahallesi

10:00 - 15:00 saatleri arasında

Göcek Mahallesi (Zeytinli Ada Küme Evleri, Taşbaşı Küme Evleri)

Gökçeovacık Mahallesi

Kayadibi Mahallesi (Kepez Sk.)

30 Nisan Çarşamba günü Dalaman'da elektrik kesintisi yapılacak bölgeler

09:00 - 13:00 saatleri arasında

Elcik, Gürköy, Şerefler, Kızılkaya, Kayadibi

Kavacık, Kargınkürü, Karacaağaç

Kapukargın, Taşbaşı, Atakent, Bezkese, Altıntaş

14:30 - 16:00 saatleri arasında

Kapukargın, Şerefler, Ege, Karaçalı Mahalleleri

14:00 - 16:00 saatleri arasında

Gürleyk, Kavacık, Kızılkaya, Narlı, Sabunlu

Taşbaşı, Elcik, Karacaören, Bozbel, Çöğmen, Darıyeri Mahalleleri

30 Nisan Çarşamba günü Köyceğiz'de elektrik kesintisi olacak bölgeler

14:00 - 16:00 saatleri arasında

Karaçam Mahallesi

30 Nisan Çarşamba günü Menteşe'de kesinti bilgileri (Veri geldiğinde güncellenecek)

Menteşe ilçesi için kesinti yapılacak bölgeler henüz netleşmedi. Bilgi ulaştığında haber güncellenecektir.

Kesinti bilgileri ADM Elektrik resmi web sitesi üzerinden edinilmiştir. Detaylı listeye ADM Elektrik Kesinti Planı üzerinden ulaşabilirsiniz.