Dil öğrenme platformu Duolingo, bazı görevlerde çalışanlarla yollarını ayıracağını ve bu görevlerin yapay zekâ ile yürütüleceğini açıkladı. Şirket, gelecekte tamamen "yapay zekâ odaklı" bir modele geçmeyi planlıyor.

Duolingo bazı görevleri insan yerine yapay zekâya bırakıyor

Duolingo, dil öğrenme teknolojilerindeki liderliğini yapay zekâ entegrasyonu ile pekiştirmeyi planlıyor. CEO Luis von Ahn tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, bazı görevleri artık yapay zekâ ile yürütecek. Bu karar, şirketin insan kaynağında kısıtlamaya gitmesine neden olacak.

Şirket, yapay zekânın insan gücüne alternatif olarak kullanılabileceği alanlarda işe alımları durduracak. Özellikle geçici ya da görev odaklı çalışanların, süreçten doğrudan etkileneceği bildirildi.

Von Ahn: "Duolingo bir yapay zekâ ilki olacak"

Duolingo CEO'su von Ahn, şirketin hedefinin yaratıcı ve verimli bir yapay zekâ dönüşümü olduğunu belirtti. Açıklamasında, işe alım süreçleri, performans değerlendirmeleri ve bazı tekrar eden görevlerin artık yapay zekâ sistemleri tarafından yürütüleceğini duyurdu.

von Ahn, "Eğer bir görev yapay zekâ tarafından yapılabiliyorsa, o iş için ekstra bir çalışan almaya gerek yok." ifadelerini kullandı. CEO, bu yaklaşımın çalışanları tamamen dışlamak anlamına gelmediğini, aksine insan kaynağını daha yaratıcı ve katma değeri yüksek işlere yönlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Trend yayılıyor: Diğer teknoloji şirketleri de benzer adımlar atıyor

Duolingo'nun bu hamlesi, yapay zekânın iş dünyasında yarattığı dönüşümün yalnızca başlangıcı olabilir. Kısa süre önce Shopify CEO'su Tobi Lütke de benzer bir açıklama yaparak, yapay zekânın üstlenebileceği görevler için yeni işe alım yapılmayacağını açıklamıştı.

Yapay zekâ uygulamalarının gelişimiyle birlikte, benzer kararların teknoloji dünyasında daha sık duyulması bekleniyor. Uzmanlara göre şirketler, verimlilik artışı ve maliyet azaltımı amacıyla bu dönüşümü hızlandıracak.