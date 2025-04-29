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İzmir AASSM mayıs programı belli oldu! Konser, sergi ve söyleşi...

Kariyerinde farklı tarzları bir araya getirerek özgün yorumlar ortaya koyan Batuhan Kordel, bu özel gecede sevilen parçalarını seslendirecek. Konserin biletleri çeşitli satış noktaları üzerinden temin edilebiliyor.

Alternatif rock müziğiyle tanınan Batuhan Kordel, 30 Nisan 2025 Salı akşamı İzmir'de sahne alacak. Konser, saat 20:00'de KK Bornova sahnesinde gerçekleşecek. Sanatçının akustik ve alternatif rock tarzındaki performansı, İzmirli müzikseverlere canlı müzik keyfi sunacak.

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