Alternatif rock sanatçısı Batuhan Kordel, 30 Nisan akşamı KK Bornova sahnesinde İzmirli dinleyicileriyle buluşacak.
Batuhan Kordel İzmir konseriyle müzikseverleri buluşturuyor
Alternatif rock müziğiyle tanınan Batuhan Kordel, 30 Nisan 2025 Salı akşamı İzmir'de sahne alacak. Konser, saat 20:00'de KK Bornova sahnesinde gerçekleşecek. Sanatçının akustik ve alternatif rock tarzındaki performansı, İzmirli müzikseverlere canlı müzik keyfi sunacak.
KK Bornova sahnesinde unutulmaz akşam yaşanacak
Kariyerinde farklı tarzları bir araya getirerek özgün yorumlar ortaya koyan Batuhan Kordel, bu özel gecede sevilen parçalarını seslendirecek. Konserin biletleri çeşitli satış noktaları üzerinden temin edilebiliyor.
30 Nisan Batuhan Kortel konseri etkinlik bilgileri:
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Sanatçı: Batuhan Kordel
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Tarih: 30 Nisan 2025 Salı
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Saat: 20:00
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Mekan: KK Bornova, İzmir
Batuhan Kordel Resmi Instagram Hesabı
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