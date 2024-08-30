30 Ağustos 2024'te yıldızlar size ne söylüyor? Bugün burcunuza özel ipuçlarını kaçırmayın; geleceğinize ışık tutacak rehberliği keşfedin!

Koç Burcu ; Biraz duygusal, hassas bir gün olabilir. Geçmişi çok düşündüğünüz ya da yaptığınız hataların sebebini aramaya çalıştığınız bir gün.

Boğa Burcu ; Harika bir gün bunu en iyi şekilde değerlendirin. Oldukça şanslısınız. Sevdiklerinizle vakit geçirmeyi ihmal etmeyin.

İkizler Burcu ; Kariyerinizle ilgili planlar projeler söz konusu olabilir. Emin adımlarla ilerleyebilirsiniz.

Yengeç Burcu ; Şehir dışı planlarınızı hazırlayabilirsiniz. Ufukta bir tatil var. Biraz gecikmeler yaşanabilinir.

Aslan Burcu ; Üçüncü kişilerle aranız bozulabilinir. Biraz sakin kalamayı deneyebilirsiniz. Kendinizi iyi hissetmeye çabalayabilirsiniz.

Başak Burcu ; Eşiniz, ortaklarınızla ilgili problemler evrak işleriniz olabilir. Biraz sabırsız olabilirsiniz.

Terazi Burcu ; Başağrıları, sindirim sistemi bozukluğu olabilir. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Dengede kalmanız gerekiyor.

Akrep Burcu ; Çocuklarla ilgili sorunlar ya da hobilerinizle ilgili ufak kazalar olabilir. Geçmişten gelen bir bağınızla artık görüşmek istemeyebilirsiniz.

Yay Burcu ; Aile, ev, yuva ile ilgili hassasiyetler söz konusu olabilir. Ailenize daha fazla zaman ayırmalısınız.

Oğlak Burcu ; Yakın çevrenizle ilgili harika plan, projeler sizi bekliyor. Ticari girişimlerde bulunabilirsiniz.

Kova Burcu ; Fazla fevri olabilirsiniz biraz sakin kalmalısınız. Maddi açıdan kaygılı olabilirsiniz. Beklenmedik gelişmeler sizi rahatlatacak. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

Balık Burcu ; Kendinizle başbaşa kalmak istediğiniz bir gün. Meditasyonlar, bireysel yürüyüşler iyi gelecektir. Biraz takıntılarınız olduğu bir gün. Sakinlik ve bol su tüketmek iyi gelir.