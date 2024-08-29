“CHP Eski Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi, Murat Haluk Öncel yaptığı açıklamayla partinin adaylık kararını eleştirerek istifa ettiğini duyurdu.”

“Sosyal medya hesabından istifasını duyuran Öncel, "Bayraklı'ya hizmet etmemin önü bir türlü belirli lobiler tarafından açılmamış aday olmama izin verilmemiştir. Bilakis Bayraklı ile alakası olmayan Bayraklı sokaklarını dahi bilmeyen, 4 yıl önce Bayraklı meclis üyesi Ankara'dan tepeden paraşütle atanan bir kişiyi Bayraklı'ya belediye başkan adayı yapan partimizin bu kritik seçim sürecinde partimizi ve örgütümüzü ciddi derecede rencide etmiştir. Defaten uyarılarımız dikkate alınmamıştır" dedi. “

İŞTE O AÇIKLAMA:

Kamuoyuna: Değerli kamuoyu, sevgili Cumhuriyet Halk Parti’li yoldaşlarım, değerli Bayraklı ve İzmirli hemşerilerim 2003 yılından beri üyesi olduğum, bir birinden kıymetli görevlerini üstlendiğim, hak yemeden, hukuk çiğnemeden, Adaletsiz davranmadan bana yakışan şekilde çocuklarımın kursağından zerre kadar haram lokma geçirtmeden üyeliğini yaptığım partim CHP'den bugünden itibaren istifa ediyorum.

Bayraklı halkına daha yaşanabilir bir Bayraklı'yı yaratmak için ideal edindiğim ve bu uğurda sadece partimin belediye başkan adayı olup oyumuzu rekor seviyede arttırıp vatandaşlarımızın çok daha güzel bir kentte yaşamasını sağlamak istiyordum.

Mesleki deneyim ve tecrübelerimle belediyecilik bilgilerimle Bayraklı'nın ekonomik sosyal ve kültürel kalkınmasını sağlamak istiyordum. Bu vesile ile halkımızın sevdası kardeşi evladı olmak yolundaki hayalimi gerçekleştirmiş olacaktım. Üzüntü ile belirtmeliyim ki Bayraklı'ya hizmet etmemin önü bir türlü belirli lobiler tarafından açılmamış aday olmama izin verilmemiştir. Bilakis Bayraklı ile alakası olmayan Bayraklı sokaklarını dahi bilmeyen, 4 yıl önce Bayraklı meclis üyesi Ankara'dan tepeden paraşütle atanan bir kişiyi Bayraklı'ya belediye başkan adayı yapan partimizin bu kritik seçim sürecinde partimizi ve örgütümüzü ciddi derecede rencide etmiştir. Defaten uyarılarımız dikkate alınmamıştır.

Partimizin, Türkiye’de iktidar olma ve halka hizmet etme amacına sahip Atatürkçü ve sosyal demokrat bir parti kimliğinden uzaklaştıran, İdeoloji, ilke veya düşünce ile oluşan yoldaşlık ruhu yerine ahbap-çavuş, menfaat çıkara dayalı, eş, dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir sürecin oluşmasından derin üzüntü içersindeyim.

Bana güvenip benimle yol yürüyen beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan dostlarıma sonsuz teşekkürlerimle Haklarını helal etmelerini rica ediyorum.

Örgütümde emekçi olup haktan hukuktan adaletten ve örgütün onurundan yana duran, kişilikli tüm dostlarıma yoldaşlarıma da selam söylüyorum ve bir hakkım geçmişse onlara hakkımı helal ediyorum. Kırılmış vefasızlığa uğramış biri olarak üzülerek binlerce dostumla partimden istifamı kamuoyuna duyuruyorum.

İlkeli Atatürkçü sol sosyal demokrat çizgimizden asla ve ebedi ayrılmayacağımızı da herkesin bilmesini istiyorum. Sağlıcakla kalın….

İşte istifa etme metnim ve köşeme aktarma gereği duydum. İlerde detaylarını da açıklayacağım.