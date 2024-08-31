31 Ağustos 2024 itibarıyla serbest piyasada döviz kurları, güne artışlarla başladı. Bugünün döviz fiyatlarına göre, dolar, euro ve sterlinin Türk Lirası karşısındaki değerleri şu şekilde belirlenmiştir:
- ABD Doları (USD / $): Alış fiyatı 34,0519 TL, satış fiyatı ise 34,0819 TL olarak işlem görüyor.
- Euro (€): Alış fiyatı 37,6074 TL, satış fiyatı 37,6700 TL olarak belirlendi.
- İngiliz Sterlini (£): Alış fiyatı 44,7019 TL, satış fiyatı ise 44,7992 TL olarak kaydedildi.
Döviz kurları ve son durum
31 Ağustos sabahı itibarıyla, serbest piyasada döviz kurları aşağıdaki seviyelerde işlem görüyor:
- Dolar (Alış): 34,0519 TL
- Dolar (Satış): 34,0819 TL
- Euro (Alış): 37,6074 TL
- Euro (Satış): 37,6700 TL
- Sterlin (Alış): 44,7019 TL
- Sterlin (Satış): 44,7992 TL
Döviz piyasasında son durum şöyle: Dolar/TL, günün erken saatlerinde 34,0519 TL’den işlem görerek yüzde 0,04'lük bir artış gösterdi. Euro/TL ise önceki kapanışa göre yüzde 0,18 değer kaybederek 37,6074 TL'den işlem gördü. Sterlin/TL ise yüzde 0,17 oranında bir azalma ile 44,7019 TL'den satılmakta.
Kaynak: DHA