31 Ağustos 2024 itibarıyla serbest piyasada döviz kurları, güne artışlarla başladı. Bugünün döviz fiyatlarına göre, dolar, euro ve sterlinin Türk Lirası karşısındaki değerleri şu şekilde belirlenmiştir:

ABD Doları (USD / $) : Alış fiyatı 34,0519 TL, satış fiyatı ise 34,0819 TL olarak işlem görüyor.

: Alış fiyatı 34,0519 TL, satış fiyatı ise 34,0819 TL olarak işlem görüyor. Euro (€) : Alış fiyatı 37,6074 TL, satış fiyatı 37,6700 TL olarak belirlendi.

: Alış fiyatı 37,6074 TL, satış fiyatı 37,6700 TL olarak belirlendi. İngiliz Sterlini (£): Alış fiyatı 44,7019 TL, satış fiyatı ise 44,7992 TL olarak kaydedildi.

Döviz kurları ve son durum

31 Ağustos sabahı itibarıyla, serbest piyasada döviz kurları aşağıdaki seviyelerde işlem görüyor:

Dolar (Alış) : 34,0519 TL

: 34,0519 TL Dolar (Satış) : 34,0819 TL

: 34,0819 TL Euro (Alış) : 37,6074 TL

: 37,6074 TL Euro (Satış) : 37,6700 TL

: 37,6700 TL Sterlin (Alış) : 44,7019 TL

: 44,7019 TL Sterlin (Satış): 44,7992 TL

Döviz piyasasında son durum şöyle: Dolar/TL, günün erken saatlerinde 34,0519 TL’den işlem görerek yüzde 0,04'lük bir artış gösterdi. Euro/TL ise önceki kapanışa göre yüzde 0,18 değer kaybederek 37,6074 TL'den işlem gördü. Sterlin/TL ise yüzde 0,17 oranında bir azalma ile 44,7019 TL'den satılmakta.