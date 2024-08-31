Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokula yeni başlayacak çocukların ve velilerinin okula daha hızlı uyum sağlamalarını sağlamak ve olası kaygıları azaltmak amacıyla ortak bir protokol imzaladı. Bu iş birliği kapsamında, okula uyum sürecini kolaylaştıracak çeşitli etkinlikler ve faaliyetler düzenlenecek.

İş birliği ve protokolün amacı

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilkokullarda öğrenim görmeye başlayacak 1. sınıf öğrencileri ve velilerine yönelik uyum süreci faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından bir protokol imzalandı. İmza töreninde konuşan Bakan Göktaş, iki Bakanlık arasında 6 Şubat depremlerinden sonra imzalanan ve halen geçerli olan iş birliği protokolünü hatırlatarak, bu tür ortak çalışmaların önemine vurgu yaptı. Projenin, çocukları okula yeni başlayan ailelere destek olmayı ve okullaşma oranını artırmayı amaçladığını belirten Göktaş, "Bakanlık olarak bu projede yer almaktan büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Ailelerin eğitim sürecine dahil edilmesi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise iki Bakanlık arasındaki ilişkilerin her zaman iyi olmasının önemine dikkat çekerek, iş birliğine katkılarından dolayı Bakan Göktaş’a teşekkür etti. Tekin, bu yıl merkeze aldıkları üç ana başlıktan birinin ailelerin eğitim öğretim süreçlerine daha aktif katılımını sağlamak olduğunu belirterek, "Ailelerin kendilerini çocuklarının eğitim öğretim süreçlerinin bir parçası olarak görmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda yıl boyunca çeşitli etkinlikler planlamayı düşünüyoruz ve bu etkinlikleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapma arzusundayız" dedi.

Öğrenciler ve velilere yönelik etkinlikler

İmzalanan protokol kapsamında, yeni eğitim öğretim döneminin başlayacağı hafta, ilkokula yeni başlayan öğrencilerin okul ortamına ve öğretmenlerine alışmasını sağlamak amacıyla çeşitli oyunlar ve etkileşimli etkinlikler düzenlenecek. Bu etkinliklerin amacı, çocukların kaygılarını azaltmak, aile ilişkilerini güçlendirmek, velilerin okul ile ilişkilerini geliştirmek ve dayanışmayı pekiştirmek olarak belirtildi.

Ayrıca, ailelerin öğretmenlerle tanışması ve iletişim kurması için fırsatlar sunulacak, farklı kültürlerden gelen öğrencilerin ve ailelerinin kaynaşması sağlanacak. Velilere çocuklarının eğitimi konusunda rehberlik edecek çeşitli faaliyetler planlanıyor. Protokol kapsamında, ilkokul birinci sınıf öğrencileri ve velileri ile kortej yürüyüşü yapılması da planlanıyor. Ayrıca, 'Bizi Anlatır' konseptli ve farklı illeri gezecek bir tır faaliyete geçecek. Bu tırda yer alan mobil sahnede film gösterimi yapılacak ve öğrencilerin oryantasyonu için okul içi çalışmalar gerçekleştirilecek.

Ailelere yönelik kültürel etkinlikler

Öte yandan, ailelere ve velilere yönelik olarak sinema, tiyatro ve konferans seansları düzenlenecek. Bu etkinlikler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilecek. Bu sayede, ailelerin okula ve eğitim süreçlerine daha fazla dahil olması ve sürecin bir parçası olarak kendilerini hissetmeleri sağlanacak.