İzmir'de 31 Ağustos Cumartesi günü 16 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
BALÇOVA / İZMİR
Saat : 12:00 - 12:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Korutürk
BAYINDIR / İZMİR
Saat : 9:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Havuzbaşı
Mektep
İbrahimçavuş
Çırpı Cami
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Hisarlık ( Hisarlık OVACIK )
BORNOVA / İZMİR
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Zafer ( 4495/1. Sk. 4499/1. Sk. Yener Cd. 4313. Sk. 4315. Sk. 4416. Sk. 4495. Sk. 4499. Sk. )
BUCA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Göksu ( 687/5. Sk. 690/4. Sk. 688/16. Sk. 688/15. Sk. 688/14. Sk. 688/13. Sk. 688/11. Sk. 687/9. Sk. 687/8. Sk. 687/7. Sk. 693. Sk. 687/14. Sk. 687/10. Sk. 679/20. Sk. 687/6 693/12. Sk. 693/13. Sk. 693/14. Sk. 693/15. Sk. 693/16. Sk. 693/17. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Seyhan ( 700. Sk. 701. Sk. 703. Sk. 705. Sk. 707. Sk. 711/1. Sk. 711/2. Sk. 711/3. Sk. 713. Sk. 714. Sk. Aydın Hatboyu Cd. 643/1. Sk. 700/1. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İnkılap ( 504/1. Sk. 504. Sk. CEMİL ŞEBOY 504 Sk. 515. Sk. 504/2. Sk. )
ÇEŞME / İZMİR
Saat : 10:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ildır
DİKİLİ / İZMİR
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Cumhuriyet ( 445/1 459. Sk. 452 Sk. 462 445 443 445/1 Sk. 458. Sk. 453 Sk. 443/3 Sk. 458/1 Sk. 450 456. Sk. )
FOÇA / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Fevzi Çakmak ( Hilal Sk. Sıcakdere Cd. Susam Sk. Soğuksu Sk. Pembe Sk. ORUÇ REİS Kardelen Sk. Yüzon Bıçak Sk. GÖNÜL Doğan Çingil Sk. Değirmendere Cd. Cengiz Topel Cd. Ali Stair Cd. İsmet İnönü Blv. İsmet Paşa Sk. Çağrı Sk. )
Saat : 13:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Fatih ( Yeşilırmak KARACA Yeşilırmak Cd. Yakamoz Sk. Yabangülü Sk. Rüzgar Sk. Papağan Sk. ORUÇ REİS Kızılırmak Sk. Kartal Kandemir Cd. Hilmi Sk. Dicle Sk. Demet Sk. BARIŞÇI )
Fevzi Çakmak ( NİLÜFER Ali Stair Cd. YILDIRIM BEYAZIT Uslu Sk. )
Saat : 9:45 - 16:45
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kozbeyli ( BARBAROS KOZBEYLİ KÜME EVLERİ Kozbeyli Köyü Yolu Kümesi KIVILCIM KEMAL ANADOL KOZBEYLİ KÜMEEVLERİ KOZBEYLİ KÖYÜ KÜME EVLER KOZBEYLİ KÜME EVLER )
GAZİEMİR / İZMİR
Saat : 9:00 - 11:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yeşil ( 49. Sk. 53. Sk. )
KARABURUN / İZMİR
Saat : 10:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Küçükbahçe ( Güzelkent Sitesi Yolu petunya Karareis Tatil Sitesi İçi Yolu Mercankoyu Sitesi İçi Yolu Palmiye Sitesi İçi Yolu )
Eğlenhoca
KARŞIYAKA / İZMİR
Saat : 1:30 - 1:45
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bahçelievler ( Şehit Mustafa Tunçbilek Sk. 1671. Sk. 1671/4. Sk. 1849/6. Sk. 1853. Sk. 1853/2. Sk. 1853/3. Sk. )
Alaybey ( 1673. Sk. 1675 1677. Sk. 1678. Sk. 1679. Sk. 1680. Sk. 1682. Sk. 1683. Sk. 1684. Sk. 1685. Sk. 1687. Sk. YALI Mehmet İhsan Zeyrek Mehmet İhsan Zeyrek Sk. Metin Altıok Sk. Muammer Aksoy Park İçi Yolu Şehit Asım Aksoy )
Tuna ( R. Lütfü Aksungur Sk. Park İçi Yolu Dr. Tibet Kızılcan Sk. 1697. Sk. 1696. Sk. 1695. Sk. 1694. Sk. )
Tersane ( Cemal Gürsel 1675/2. Sk. 1675/1. Sk. 1668. Sk. )
KEMALPAŞA / İZMİR
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yiğitler ( 6001 Yiğitler Kümeevleri Sk. Yiğitler Yolu Kümeevleri menengeç mevkiiyolu kümeevler )
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bağyurdu Kazımpaşa ( Ekşioğlu Sk. Ebülhüda Sk. Ebe Emine Özkan Sk. Ebe Emine Özkan Dibektaşı Sk. Dibektaşı Deveci Ömer Dede Güme Cumhuriyet Alanı Beşikler Sk. Bekçi Sabit Sk. Bağyurdu İzmir Bakırlı Sk. Avcılar Sk. Ankaralı Sk. Ankaralı Ali Kurt Sk. Abdüloğlu Sk. Abdüloğlu )
Ören Egemen ( Yiğitler Yolu Kümeevleri Papatya Morsalkım )
Bağyurdu 29 Ekim ( ÇEVİK GÖLET EKMEN YILMAZ ABASIZ Şehit Er Bekir Varol Şah İsmail Sk. Özgün Sk. Özdirik Sk. Çevik Sk. Çerkez Yusuf Sk. Zeytincik Sk. Zeytincik Zafer Uncular Sk. Turgutlu Cd. Turgutlu Salim Ağa Sk. Sakızlı Hoca Sk. Piknik Sk. Nebioğlu )
KONAK / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alsancak ( 1450. Sk. 1453. Sk. Prof. Dr. Nusret H. Fişek Cd. Kıbrıs Şehitleri Cd. Cumhuriyet Blv. )
Saat : 9:30 - 12:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yenigün ( 1311. Sk. Anafartalar Cd. 1308. Sk. 1312. Sk. )
Hurşidiye ( 1307. Sk. 1304. Sk. 1305. Sk. 1306. Sk. )
Kurtuluş ( 940. Sk. Anafartalar )
MENEMEN / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Haykıran ( 819. Sk. 900. Sk. Gazi Atatürk Cad. Sarıkaya Mevki Yolu Yol 800/1. Sk. 800. Sk. 800. Cd. 802. Sk. İc Sokak İc Yol 826 818 800 801. Sk. 800/2. Sk. 803. Sk. 804. Sk. 805. Sk. 806. Sk. 807. Sk. 808. Sk. 809. Sk. 810. Sk. 811. Sk. 812. Sk. 813. Sk. 813/1. Sk. 815. Sk. 817. Sk. 821. Sk. )
SELÇUK / İZMİR
Saat : 13:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gökçealan ( 621 619 604 603 602 624 622 648 GÖKÇEALAN CUMHURİYET 609 610 623 605. Sk. 613 614 625. Sk. 606 645 636 634 gökçealan yolu 641 640 638 639 651. EĞREK DERE eyrekdere sok. EYREKDERE 647 MERSİNTEPE 631 637 635 643 646 )
Havutçulu
Çamlık
TORBALI / İZMİR
Saat : 9:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kırbaş
Arslanlar
Saat : 10:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Muratbey ( Atilla Sunar Cd. Doğan Bursalıoğlu Cd. 3608. Sk. 3610. Sk. 3612. Sk. 3622. Sk. 3595 Sk. 3581. Sk. 3539. Sk. 3538. Sk. 3536. Sk. 3530. Sk. 3624. Sk. )
Saat : 10:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Muratbey ( 3533 Sk. 3502 3508. Sk. 3510 Sk. 3522. Sk. 3527 3528. Sk. 3529 Sk. 3535 Doğan Bursalıoğlu Cd. 3533 3506 )
Özbey
URLA / İZMİR
Saat : 10:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Balıklıova ( 13040 13045 13039 13038 13037 13042 13041/1 13041 13036 13035 13043 13046 13033 13047 13032 13033/1 13031 13051 13034 13030 Sk. 13043/1 Sk. 13048 Sk. 13049 Sk. 13044 )