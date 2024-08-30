Emirdağ’da Zafer Bayramı’nın 102. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

Emirdağ'da, Kurtuluş Savaşı'nın zaferle taçlandığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü coşkulu bir törenle kutlandı. Törene, Kaymakam Yasin Akgül, Belediye Başkanı Serkan Koyuncu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kortej geçişiyle başlayan tören

Emirdağ’da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Emirdağ Kaymakamı Yasin Akgül ve Belediye Başkanı Serkan Koyuncu tarafından gerçekleştirilen çelenk sunumunun ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Törene ilçe protokolü, Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Kaan Yılmaz, kurum amirleri ve vatandaşlar katılım gösterdi.

Çelenk sunumu sonrasında, halkın yoğun ilgi gösterdiği kortej geçişi gerçekleştirildi. Kortej geçişi sırasında vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla törene renk kattı. Kaymakam Yasin Akgül ve Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, törene katılan vatandaşları selamladı ve bayramlarını kutladı.

Protokolün tebrikleri kabul edildi

Kortej geçişinin ardından, Kaymakam Yasin Akgül ve Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, Kaymakamlık makamında ilçe protokolünün 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti. Protokol üyeleri, Zafer Bayramı’nın önemine dair düşüncelerini paylaştı ve bu büyük zaferin anlamını vurguladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Suvermez Şehitliği ziyaretiyle son buldu. Kaymakam Yasin Akgül, Belediye Başkanı Serkan Koyuncu ve beraberindeki heyet, şehitlikte dua ederek, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle andı. Ziyaret sırasında yapılan konuşmalarda, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin önemine ve 30 Ağustos Zaferi'nin taşıdığı tarihi değere vurgu yapıldı.