Manisa'da 31 Ağustos Cumartesi günü şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle çeşitli bölgelerde planlı elektrik kesintileri yapılacak. Kesintiler, gün boyunca belirli saatlerde etkili olacak ve bu süreçte vatandaşların enerji ihtiyacını karşılayabilmek için gerekli önlemleri almaları öneriliyor. Şehzadeler ve Turgutlu ilçelerinde yapılacak kesintiler, geniş bir alanı kapsayacak ve bölgesel elektrik hizmetlerini etkileyecek. Kesintilere dair detaylar ve kapsamlı bilgiler ise aşağıda yer alıyor.

Şehzadeler / Manisa

Saat: 09:00 - 15:00

Bölgeler: Sancaklıuzunçınar (Sancaklıuzunçınar Köyü İç Yolu), Sancaklıbozköy (22 Nolu 1. Çıkmaz, İzmir Cd. 5. Çk., İzmir Cd. 3. Çk., İzmir Cd. 2. Çk., İzmir Cd. 1. Çk.)

Turgutlu / Manisa

Saat: 09:00 - 15:00

Bölgeler: Kütahya Merkez’de 31 Ağustos'ta 7 saatlik elektrik kesintisi yaşanacak Turan: Badem Sk Yedi Eylül: Cumhuriyet Çam Yıldırım: Alankuyu, Alpaslan, Atıcılar Sk., Cumhuriyet, Hacı Bayram Veli Sk., Hastane Servis Yolu Sk., Kayası Sk., Sakarya Sk., Varna Sk., Çam Çatalçeşme Cikmazi, Çatalçeşme Sk., Çetin Sk., Çimentepe, Şair Ahmet Kabaklı Sk. Saat: 09:00 - 15:00

Bölgeler: Yıldırım: Sakarya Sk., Çimentepe, Yeşilırmak Sk., Yan Sk., Yalı Sk., Vatansever Sk., Simge, Sevgi Sk., Alpaslan, Altın Sk., Aslan Sk., Asya Sk., Cumhuriyet, Hatip Sk. Altay: Atatürk Bulvarı Turan: Atatürk Bulvarı Yiğitler: Atatürk Bulvarı, Hatboyu Sk., Mert Onbaşı, Saban Sk., Ülker



Vatandaşların kesintilerden etkilenmemek için belirtilen saatlerde dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları tavsiye edilir.