Futbolseverler dikkat! En ünlü serilerden biri olan, dünyanın en çok oynanan menajerlik oyunu Football Manager, Football Manager 2024'ü ücretsiz verecek. Normalde 1.200 TL gibi yüksek bir fiyatla satılan Football Manager 2024 (FM 24), Epic Games Store'da kısa bir süreliğine ücretsiz olarak sunulacak. Futbol strateji oyunlarına meraklı olanların kaçırmaması gereken bu fırsat, 7 Eylül Perşembe günü başlayacak.

Football Manager 24, futbol menajerlik oyunları arasında en popüler ve en detaylı yapımlardan biri olarak biliniyor. Oyunda, gerçek hayattaki futbol takımlarını yöneterek onları şampiyonluğa taşımaya çalışıyorsunuz. Transferlerden antrenman programlarına, taktiklerden maç içi kararlara kadar her şeyin sizin kontrolünüzde olduğu bu oyun, futbol severler için vazgeçilmez bir deneyim sunuyor.

Oyunu kütüphanenize eklemeniz yeterli

Epic Games Store, FM 24'ü 7 Eylül’den itibaren bir hafta boyunca ücretsiz olarak sunacak. Bu tarihler arasında oyunu kütüphanenize eklediğinizde, sonsuza kadar sizin olacak ve istediğiniz zaman oynayabileceksiniz.

Üstelik bu fırsat sadece Football Manager 24 ile sınırlı değil. Aynı zamanda taktiksel keskin nişancı oyunu Sniper Ghost Warrior Contracts'ı da ücretsiz olarak edinme şansı sunulacak.

Ürünü ücretsiz alabilmeniz için Epic Games Store sitesinden açmanız ve 7 Eylül tarihinde Ücretsiz oyunlar bölümünden oyuna tıklamanız yeterli. Sonrasında site sizi yönlendiriyor.