İçişleri Bakanlığı, eski tip sürücü belgelerinin 31 Ekim 2025’e kadar geçerli olacağını duyurdu. Bu tarihe kadar yenileme işlemini yapmayanların belgeleri geçersiz sayılacak.

31 Ekim’den sonra eski tip ehliyetlerini yenilemek isteyen vatandaşların binlerce lira ek ücret ödemesi gerekecek.

🟡 31 Ekim 2025’e kadar yenileme ücreti: 15 TL

🔴 1 Kasım 2025’ten sonra yenileme ücreti: B sınıfı: 7.438 TL

A, A1, A2, F sınıfı: 3.643 TL

B1, BE, C1, C, CE, D, DE, G, M sınıfı: 11.235 TL

Ehliyet yenileme işlemi nasıl yapılır?

Eski tip ehliyet sahipleri, Alo 199 Çağrı Merkezi, “nvi.gov.tr” veya mobil uygulama üzerinden randevu alarak işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Gerekli belgeler:

Eski sürücü belgesi

15 TL başvuru ücreti

Yetkili sağlık kuruluşundan alınmış sürücü sağlık raporu

Son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf

MERNİS sisteminde kayıtlı açık adres bilgisi

Yeni ehliyet PTT ile adrese teslim ediliyor

Başvuru işlemlerinin ardından ehliyetler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adrese gönderiliyor.

Bu süreçte sürücülere verilen geçici sürücü belgesiyle araç kullanmak mümkün.

İçişleri Bakanlığı’ndan uyarı

Bakanlık, vatandaşları son güne bırakmamaları konusunda uyardı:

“31 Ekim’e kadar eski tip sürücü belgeleri, değerli kağıt ve vakıf payı dahil 15 TL karşılığında yenilenecek.

Bu tarihten sonra yenilenmeyen belgeler geçersiz olacak ve yüksek bedeller ödenmesi gerekecek.”

Yoğunluk uyarısı: Randevunuzu erkenden alın

Nüfus müdürlüklerinde son haftalarda artan yoğunluk nedeniyle randevu bulmakta zorluk yaşanabiliyor. Yetkililer, işlemlerin son haftaya bırakılmaması çağrısında bulundu.