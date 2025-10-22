Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada emeklilik sistemindeki değişimlerin yüksek maaş beklentisini bitirdiğini söyledi.

“2008 yılından sonra aylık bağlama oranı düştüğü için yüksek emekli maaşı artık hayal oldu.

Bu tarihten sonra emekli olanlar, maaşlarını bir sosyal yardım gibi görmeli.

Emekliliğe güvenmeyin, mutlaka B planınız olsun.”

Karakaş, özellikle prim günü ve kazanç düzeyi yüksek olan çalışanların bile yeni sistemde bekledikleri maaşları alamadıklarını belirtti.

Asgari ücrette beklenti: “40 bin liranın üzerinde olmalı”

Asgari ücret konusuna da değinen Karakaş, komisyon yapısında değişiklik olsa bile belirleme sürecinin hükümet kontrolünde olduğunu vurguladı.

“Komisyonun yapısı değişse de pratikte asgari ücretin belirlenmesinde değişen bir şey olmaz.

TÜRK-İŞ olmasa bile hükümet belirleyici taraftır.”

Karakaş, faiz, kur ve maliyet baskıları nedeniyle hükümetin hareket alanının sınırlı olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Beklentim asgari ücrette en az %25, en fazla %30 artış.

Ancak işçinin cebine Şubat ayında girmesi gereken rakam 40 bin liranın üzerinde olmalı.

Hükümetin %30’un üzerine çıkması ise çok zor.”

Torba yasa Aralık ayında geliyor

Yeni torba yasanın kapsamına ilişkin de bilgi veren Karakaş, GSS ve SGK borçlarının yapılandırılmasının gündemde olduğunu açıkladı:

“2015 yılı ve öncesine ait GSS borçlarının affedilmesi planlanıyor.

Bütçe görüşmeleriyle birlikte torba kanunun Aralık ayında yasalaşmasını bekliyorum.

Hükümet bu bilgileri sızdırmıyor çünkü vergi ve prim ödemeleri devam etsin istiyor.

Ama yasa çıktığında kapsam genişleyebilir.”

Karakaş’a göre torba yasa, SGK, vergi, Bağ-Kur, GSS ve diğer borç yapılandırmalarını da içerebilir.

Emeklilik ihyası ve borçlanma oranlarında kritik değişiklik

Karakaş, borçlanma ve ihya oranlarına ilişkin dikkat çeken bir uyarıda bulundu:

“Askerlik borçlanması şu an %32 oranında.

Bu oran 1 Ocak itibarıyla %45’e yükselecek.

Asgari ücret zammıyla birlikte borçlanma tutarları da artacak.

Bağ-Kurlular, silinmiş borçlarını %34,75’ten ihya edebiliyordu; bu da %45’e çıkacak.

Ancak isteğe bağlı sigortalı olurlarsa yine %32 üzerinden prim ödeyip emekli olabilirler.

Elinizi çabuk tutun!” BES’e gençlik dopingi! 25 yaş altına yeni teşvikler geliyor İçeriği Görüntüle

“Emekli maaşı sosyal yardım gibi görülmeli”

Karakaş, özellikle genç çalışanlara ve yeni sigortalılara önemli bir uyarıda bulundu: