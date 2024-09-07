Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Serdar Ortaç, 31 Ekim 2024 tarihinde İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda büyük bir konser verecek. Ortaç, enerjik performansı ve hit şarkılarıyla müzikseverleri unutulmaz bir geceye davet ediyor.

Konser detayları

Serdar Ortaç, İzmir'deki bu özel konserinde, yıllardır dinleyicilerinin beğenisini kazanan şarkılarını seslendirecek. Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nun etkileyici atmosferinde gerçekleşecek konser, müzikseverler için keyifli bir akşam sunacak.

Tarih ve Saat: 31 Ekim 2024, Saat 21:00

Yer: Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, İzmir

Konser içeriği ve repertuar

Serdar Ortaç’ın İzmir’deki konseri, hayranlarının uzun zamandır beklediği bir etkinlik. Ortaç, konserde "Rakkas", "Karizmas", "Padişah" gibi hit şarkılarının yanı sıra, yeni albümünden de parçalar seslendirecek. Ayrıca, özel sürpriz performanslar ve görsel efektlerle dolu bir şov da konserin dikkat çeken unsurları arasında yer alacak.

Kültürpark açıkhava tiyatrosu’nun atmosferi

İzmir'in simgelerinden biri olan Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, etkileyici akustik yapısı ve rahat oturma düzeniyle müzik dinleyicilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor. Açık hava konserleri için ideal bir mekan olan bu yer, Serdar Ortaç’ın performansı için mükemmel bir atmosfer sağlayacak.

Bilet satış bilgileri

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