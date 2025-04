Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı 31. kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuarın resmi açılışına Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ilçe belediye başkanları, ilçe kaymakamları, oda başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından tüm davetliler fuarı gezdi.

485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında düzenlenen 31. Mesir Ticaret Fuarı'nın açılışı törenle gerçekleşti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde 100’ü aşkın firmanın yer aldığı fuarın açılış törenine, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, İl Kültür Müdürü İbrahim Sudak, CHP İl Başkanı İlksen Özalper, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, Manisa Esnaf Odaları Birlik Başkanı Hasan Geriter, MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Fuarın açılış konuşmasını gerçekleştiren TACT Fuar A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Didem Simsaroğlu, "Bugün burada yalnızca bir fuarın değil, bir emeğin, bir inancın ve bir direncin 30 yılına tanıklık ediyoruz. Manisa Mesir Ticaret Fuarı sadece bir etkinlik değildir. Bu fuar; Manisa’nın ticaret hafızasıdır, üretim enerjisidir, halkla kucaklaşan heyecanıdır” dedi.

300 bin kişiyi ağırlıyoruz

“Fuar alanının içinde üretici var, tüccar var, esnaf var” diyerek sözlerini sürdüren Simsaroğlu, “Pandemi döneminde her şey durduğunda, Manisa’da Mesir Festivalimiz dahi iptal olmuşken, biz bu fuarı sürdürdük. Önlem aldık, riski göğüsledik ama Manisa’nın geleneğini yarı yolda bırakmadık. Çünkü biz bu şehrin çocuklarıyız, bu toprakların evladıyız. Ve biliyoruz ki, gelenek kolay kurulmaz ama çok kolay kaybedilir. Bugün açılışını yaptığımız bu fuar, Mesir Macunu Festivali kapsamında gerçekleştirilen saçım törenimizden sonra en büyük ve en köklü etkinliktir ve her yıl yaklaşık 300 bin ziyaretçiyi ağırlar. 30 yılı aşan bu istikrar, bizim için yalnızca bir başarı değil; Manisa’ya duyduğumuz aidiyetin bir göstergesidir. Festivalimizin genel yapısına dair fikir paylaşımında bulunabilmeyi, Manisa’mız için birlikte üretmeyi ve düşünmeyi önemsediğimizi içtenlikle belirtmek isteriz. Çünkü biz, bu kentin çocukları olarak, elimizdeki 30 yıllık birikimi ve sevgiyi ortak akla katkı sunmak için, bize kulak veren oldukça paylaşmaya her zaman hazırız” diye konuştu.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban da bu yıl festivalin çok farklı havada geçtiğine dikkat çekerek, emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ise, "Tarım ve Sanayi kenti olmakla gurur duyduğumuz kentimizin üretimden sanayiden gelen yüzü bugün açılışını yapacağımız fuar ile gözler önüne sereceğimiz olmamız hepimizi gururlandırıyor. Fuarımızın iş dünyasıyla birlikte ziyaretçilere de güzel fırsatlar sunacağına inanıyoruz" dedi.

Zeyrek'ten Simsaroğlu ailesine teşekkür

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, fuarı büyük fedakarlıkla düzenleyen Simsaroğlu ailesine teşekkür ederek, "Fuarımız 485. kez düzenleyeceğimiz Mesir Macunu Festivali’nin tam merkezinde bulunuyor. Çünkü fuar yalnızca ekonomik faaliyet değil aynı zamanda şehrin üretim gücü vizyonunu ortaya koyan ve şehrimizin tanıtımı anlamında gerçekten çok önemli bir fuardır. 31 yıldır aralıksız süregelen bu geleneği tıpkı Mesir Macunu Festivali gibi yıllara sahip olması buradaki üreticilerimizin ürünlerini sergilemesi aynı zamanda Manisa'nın vizyonu açısından da çok önemlidir" diye konuştu.

Manisa Valisi Özkan'dan fuara övgü

Manisa Valisi Vahdettin Özkan ise yaptığı konuşmada, "Bu fuarda emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Şehrimizin güzelliklerini vatandaşlarla paylaşmak hem de küresel düzeyde tanıtımını yapmak açısından fuarlar çok önemli. Şehrimizdeki bu değerlerin gelecek nesillere aktarılması çok önem arz etmektedir. Emeği geçen herkese bir kez daha çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Fuar 27 Nisan’a kadar açık

Konuşmaların ardından 31. Mesir Ticaret Fuarı'nın açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi. Protokol üyeleri daha sonra fuarda stant açan firmaları tek tek ziyaret ederek tanıtımı yapılan ürün ve hizmetler hakkında bilgi aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde TACT Fuar A.Ş. tarafından organize edilen Mesir Sanayi ve Ticaret fuarı her gün 11.00 ile 23.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Fuar 27 Nisan’a kadar açık kalacak.