Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan sahte içki üretimi ve satışıyla ilgili soruşturma sürüyor. Sahte içki kullanımı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 105’e yükselirken, olayla ilgili 43 kişi tutuklandı. Ayrıca, 50 şüpheliye ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Sahte içki soruşturmasında 43 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sahte içki üretimi ve satışıyla bağlantılı olarak 43 kişi tutuklandı. Soruşturma, sahte içki üretim ve satışına ilişkin geniş çaplı bir operasyonu içeriyor. Şüphelilerden 50’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yetkililer, sahte içki üretimiyle mücadele etmek amacıyla önlemler almaya devam ediyor.

105 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yoğun bakımda

Sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 105’e ulaşırken, 29 kişi hâlâ yoğun bakımda tedavi ediliyor. Yetkililer, sahte içki kullanımının ciddi sağlık riskleri oluşturduğuna dikkat çekiyor ve halkı uyarıyor. Hastanelerde tedavi görenlerin durumu hakkında ise sağlık yetkililerinden yapılan açıklamalarda, tedavi sürecinin kritik aşamada olduğu belirtildi.

Soruşturma devam ediyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte içki üretim ve satışının önlenmesi için çalışmalarına devam ediyor. Soruşturma kapsamında diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.