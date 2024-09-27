Küçük Kulüp tarafından düzenlenen ve Europap Tezol Kağıt ile Tezol ailesinin destekleriyle gerçekleşen 31. Turhan Tezol Tenis Turnuvası, final maçlarıyla sona erdi. İzmir’in spor camiasında önemli bir yere sahip olan turnuva, merhum işadamı ve sporcu Turhan Tezol’un anısına oynandı.

İzmir'in en iyileri belirlendi

31. kez düzenlenen Turhan Tezol Tenis Turnuvası, Tek Kadınlar, Tek Erkekler ve Karışık Çiftler kategorilerinde İzmir’in en iyi tenisçilerini ağırladı. 10 gün süren zorlu müsabakalarda, raketler İzmir’in en iyisi olmak için ter döktü. Turnuvaya olan ilgi, tenis severler tarafından yoğun oldu. Tezol ailesi tarafından turnuvada dereceye giren tenisçilere toplamda 60 çeyrek altın ödülü verildi.

Şampiyonlar ve skorlar

Tek Erkekler finalinde, Kadir Başköy, Bülent Necimoğlu’nu 6/3 ve 6/1’lik skorlarla yenerek birinciliği kazandı. Tek Kadınlar finalinde ise Aslı Türksoy birinciliğe ulaşırken, Begüm Selen Yıldız ikinci oldu. Karışık Çiftler kategorisinde Filiz Yılmaz ve Erkan İrtem, rakipleri Begüm Selen Yıldız ve Kerem Kuloğlu’nu 6-3 ve 7-5’lik setlerle mağlup ederek şampiyon oldu. Turnuvanın centilmen sporcuları olarak Refika Okuyucu ve İlker Çelik seçildi.

Ödül töreni ve plaket takdimi

Dereceye giren tenisçiler ödüllerini, Turhan Tezol’un oğulları Erhan ve Ersin Tezol, Küçük Kulüp Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Arda Yağcı, Ahmet Aslaner, Selçuk Özer ve kulüp üyesi Ege Tunca’nın elinden aldı. Turnuvanın ana sponsoru Europap Tezol Kağıt adına Erhan ve Ersin Tezol’a teşekkür plaketi takdim edildi. Turnuva, final gecesinde düzenlenen kokteyl ile sona erdi.