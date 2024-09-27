Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi yakınlarındaki Yaylacık ormanlarında çıkan yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine hızlı bir şekilde söndürüldü. Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü yangın ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.
Yangın, Tavşanlı ilçesine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta akşamüstü saatlerinde başladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yoğun çabalar sonucu yangını yarım saat içinde kontrol altına almayı başardı. Yangında 1 dönümlük alan zarar gördü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İHA