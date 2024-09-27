Bunlar da ilginizi çekebilir

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yangın, Tavşanlı ilçesine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta akşamüstü saatlerinde başladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yoğun çabalar sonucu yangını yarım saat içinde kontrol altına almayı başardı. Yangında 1 dönümlük alan zarar gördü.

Kuşadası’nda aranan iki şahıs operasyonla yakalandı

Kuşadası’nda aranan iki şahıs operasyonla yakalandı

Kütahya 'nın Tavşanlı ilçesi yakınlarındaki Yaylacık ormanlarında çıkan yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine hızlı bir şekilde söndürüldü . Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü yangın ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.