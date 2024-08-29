Dikili 75. Yıl Parkı’nda gerçekleşen 38. Dikili Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz’ün katılımıyla kapılarını açtı. CHP Genel Başkan Yardımcıları, İzmir Milletvekilleri, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşları da bu büyük etkinlikte yer aldı. Binlerce vatandaşın katıldığı açılış, adeta bir demokrasi şöleni şeklinde geçti.

Genel Başkan Özgür Özel, Dikili’nin kendisi için özel bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, “İlk adım burada atıldı, çoban ateşi burada yakıldı” ifadelerini kullandı. Özel, İzmir’deki 29 belediye başkanının Atatürk’ün partisinin yeni yüzyıldaki iktidarının anahtarlarını taşıdığını belirterek, Dikili’nin Türkiye’nin diğer ilçelerine örnek olması gerektiğini söyledi.

Dikili kültür, sanat ve sporun başkenti olacak

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, festivalin sadece bir dizi etkinlik değil, aynı zamanda Türkiye’nin düşünce ve kültür hayatına katkıda bulunan önemli bir etkinlik olduğunun altını çizdi. Kırgöz, “Dikili’yi kültürün, sanatın ve sporun kenti yapma hedefindeyiz,” diyerek, ilçenin gelişimi için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından, sevilen sanatçı Melek Mosso’nun sahne aldığı etkinlikte coşku doruğa ulaştı. Dikili, festival boyunca kültür, sanat ve demokrasiye dair dolu dolu bir programla misafirlerini ağırlayacak.