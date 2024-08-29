İzmir'de Sokak Ortasında Şiddet Kadın Yardım Çığlığına Yanıt Bulamadı!

İzmir’in Bornova ilçesinde, bir kadın sokak ortasında kocası tarafından şiddet mağduru oldu. Olayın yaşandığı anlarda kadın, yardım çığlıkları atmasına rağmen çevredeki yoldan geçenlerin sadece izlemekle yetindiği bildirildi.

Şiddet anı kamera ile kaydedildi

27 Ağustos akşamı Çamkule Mahallesi’nde gerçekleşen olayda, bir kadın kocası tarafından sokakta darbedildi. Şiddet anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kadın, kocasının tokatlarına karşı korunmak için yere çökerek yardım çağrısında bulundu. "Kimse yok mu?" diyerek çevreden yardım isteyen kadının çığlıkları, olayın şok edici boyutunu gözler önüne serdi. Ancak yoldan geçen araç sürücüleri ve çevredeki kişiler, olay yerine müdahale etmek yerine sadece izlemekle yetindi.

Saldırgan gözaltına alındı

Kamera görüntülerinin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte, polis ekipleri saldırgan kocayı tespit ederek gözaltına aldı. Yetkililer, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı. Şiddet mağduru kadının ise sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.