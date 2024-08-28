Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Dikili 75. Yıl Parkı'nda saat 21.00’de düzenlenecek açılış programında vatandaşlarla buluşacak. Açılış programının ardından ünlü sanatçı Melek Mosso sahne alarak katılımcılara müzik ziyafeti sunacak.

Festival için hazırlıklar tamamlandı

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, festivalin hazırlıklarının tamamlandığını ve halkın katılımını beklediklerini belirtti. Kırgöz, "Bu yıl 38.'sini düzenlediğimiz Dikili Festivalimizin açılışını Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılımlarıyla gerçekleştireceğiz. 3 gün boyunca birbirinden farklı etkinliklerle geçecek festivalimize tüm halkımızı bekliyoruz" dedi.

38. Dikili Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali, farklı etkinliklerle dolu üç gün sunmayı planlıyor. Katılımcılar, kültürel ve sanatsal aktivitelerin yanı sıra çeşitli konserler ve söyleşilerle keyifli anlar yaşayacak. Melek Mosso’nun açılış konseriyle start alacak festivalde, yerel ve ulusal sanatçılar da sahne alacak.