Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen olay, şehri dehşete düşürdü. Boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle vuran O.P., yanında bulunan U.G. ile birlikte kaçmaya çalıştı. Ancak polisten kaçarken otomobil ile polis aracına çarpan şahıslar, kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın detayları

Olay, Bartın’ın Amasra ilçesi Kum Mahallesi'nde yaşandı. Ahsen Nur P., boşanma sürecinde olduğu eşi O.P. tarafından pompalı tüfekle ayaklarından vurularak yaralandı. Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Hızla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak onu hastaneye kaldırdı. Ahsen Nur P.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis takibi ve kaza

Olay yerinden kaçan O.P. ve arkadaşı U.G., Kastamonu'nun Cide ilçesine kadar izlerini sürdürdü. Ancak polis ekiplerinin dikkatinden kaçamayan ikili, Cide’deki bir kontrol noktasında durdurulmak istendi. Polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler, kaçışlarına devam ederek tehlikeli bir şekilde polis takibini sürdürdü. Kovalamaca, şüphelilerin polis aracına çarpmasıyla sona erdi. Çarpmanın etkisiyle durdurulan araçtaki O.P. ve U.G., polise direniş göstermeye çalıştı, ancak ekipler tarafından hızlıca etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Şüpheliler gözaltında

Yakalanan şüpheliler, ilk olarak Cide Devlet Hastanesi’ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra Bartın Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edilen şahısların, olayla ilgili sorgularının devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.