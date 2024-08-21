38. Dikili Kültür, Demokrasi Ve Emek Festivali Kapılarını Açıyor

Dikili Belediyesi tarafından bu yıl 38’incisi düzenlenecek olan Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali, 28-30 Ağustos tarihleri arasında sanat, spor ve çocuk etkinlikleriyle dopdolu bir programla başlıyor. Festivalde dev kukla, bando eşliğinde gerçekleşecek Çocuk Korteji ile başlayacak coşku, ünlü sanatçı ve oyuncuların performanslarıyla taçlanacak.

Açılış töreni ve ilk gün programı

Festivalin açılışı, dev kukla ve emoji figürlerinin yer alacağı Çocuk Korteji ile başlıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz’ün açılış konuşmalarıyla devam edecek olan etkinlikte, sahnede sevilen sanatçı Melek Mosso’nun konseriyle ilk gün coşkusu zirveye çıkacak.

Tiyatro ve kültür etkinlikleri

Festivalin ikinci gününde, Şevket Çoruh ve Gülay Karacaoğlu’nun sahneleyeceği “Bir Baba Hamlet” tiyatro oyunu, 75. Yıl Parkı’nda sanatseverlerle buluşacak. Ayrıca, çocuklar için tiyatro atölyeleri ve Sevgi Yolu’nda pilates etkinlikleri gibi farklı yaş gruplarına hitap eden aktiviteler de programda yer alıyor.

30 Ağustos zafer coşkusu

Festivalin son günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayan Zafer Korteji ile başlıyor. Dikili Belediyesi öncülüğünde gerçekleşecek kortejin ardından alternatif rock grubu Pinhani’nin konseri festivalin kapanışını yapacak. Aynı gün, Bülent Ecevit Meydanı’ndan 75. Yıl Parkı’na kadar sürecek kortej yürüyüşüyle büyük zaferin coşkusu halkla buluşacak.

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, festivalin Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında, Atatürk’ün çocuklarına armağan edildiğini vurguladı. Başkan Kırgöz, “Bu yılki festivalimizi, çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere, toplumun her kesimine hitap eden zengin bir programla hazırladık. 30 Ağustos coşkusunu en yüksek seviyede yaşayacağımız bu festivalde, tüm yurttaşlarımızı Dikili’ye bekliyoruz” dedi.