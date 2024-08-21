İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yamanlar Dağı'nda meydana gelen ve Bayraklı ile Karşıyaka'yı etkileyen orman yangınının ardından, zarar gören ağaçların hayata döndürülmesi için yoğun bir çalışma başlattı. Başkan Dr. Cemil Tugay'ın yangın sonrası verdiği talimatla harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ve İzmir Planlama Ajansı (İZPA), belediyeye tahsisli 200 dönümlük Örnekköy, Sancaklı ve Bayraklı Allurca ağaçlandırma sahalarındaki 15 bin ağacı kurtarmak için kolları sıvadı. Çalışmalar kapsamında ağaçların ihtiyaçlarına yönelik sulama, güçlendirme ve budama işlemleri yapılacak.

15 bin ağaç tedavi edilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ayrıca Karşıyaka Belediyesi’ne tahsisli Kent ve Mutluluk ormanlarında da yangından etkilenen ağaçların yaşaması için çalışmalar başlattı. Doğru planlama sayesinde, yangının tepe yangınına dönüşmeden örtü yangını olarak kalması, bölgedeki ağaçların büyük bir kısmının hayatta kalmasını sağladı. Fıstıkçamı gibi bazı ağaç türlerinde ise kambiyum dokusunun zarar görmediği tespit edildi. Bu kapsamda, 15 bin ağacın tedavisi ve korunması için yoğun bir bakım süreci başlatıldı.

Yeni ağaçlandırma sahaları geliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, mevcut alanların yanı sıra yeni ağaçlandırma sahaları oluşturmak için de çalışmalara başladı. Başkan Dr. Cemil Tugay’ın talimatı doğrultusunda, bölgede yeni ağaçlandırma alanları için yer arayışı ve tahsis süreçleri hız kazandı. Bu yeni sahalarda, bölgenin coğrafyasına uygun ağaç türlerinin dikimi ve korunması sağlanacak.

Ağaçların ilkbaharda yeşermesi sağlanacak

Doğru müdahalelerle ormanlar yeniden hayat bulacak. Örnekköy’deki fıstık çamlarının yanan kısımları uzaklaştırılarak, patolojik reaksiyonlara karşı koruma altına alınacak. Vejetasyon mevsimi sonunda kök güçlendiriciler uygulanarak, ağaçların ilkbaharda yeniden yeşermesi sağlanacak. Sancaklı alanındaki dut ve akasya ağaçlarının sulama işlemleri hızla başlatıldı, Bayraklı Allurca sahasının yeniden ağaçlandırılması için ise planlama aşamasına geçildi.

En kısa sürede yeniden yeşillenecek

El birliğiyle bölgeyi ayağa kaldırmaya çalışıyoruz diyen Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Müge Deniz Bal, “Yangından etkilenen tüm alanlarda, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tüm birimleriyle köylere, evlere ve üreticilere desteklerimizi sürdürüyoruz. İnşallah bu alanları kısa sürede yeniden yeşillendireceğiz” dedi.