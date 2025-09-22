Borsa İstanbul’da bazı hisseler, güçlü yükseliş trendleri ve teknik göstergelerdeki pozitif sinyallerle dikkat çekiyor. Enerji, gıda ve sanayi şirketleri listede öne çıkarken, piyasa genelinde toparlanmanın tabana yayıldığı görülüyor.

Teknik göstergeler ve yükseliş trendi

Bazı hisselerde yalnızca trend gücü değil, MACD göstergesinin al sinyali vermesi ve son dönemin zirve seviyelerine yaklaşması, kısa vadeli ivmenin sürdüğünü gösteriyor. Yatırımcılar, bu hisselerde yükseliş momentumunu takip ederek pozisyon almayı tercih ediyor.

Öne çıkan 38 hisse

Alfa Solar Enerji (#ALFAS) – MACD Al

Alkim Kimya (#ALKIM)

Bor Şeker (#BORSK)

Berkosan Yalıtım (#BRKSN)

CVK Maden (#CVKMD)

Despec Bilgisayar (#DESPC)

Demisaş Döküm (#DMSAS)

Escort Teknoloji (#ESCOM)

Esenboğa Elektrik (#ESEN) – Son 1 haftalık zirve

Fade Gıda (#FADE)

Frigo Pak Gıda (#FRIGO)

Good-Year (#GOODY)

Galata Wind Enerji (#GWIND)

Hidropar Hareket Kontrol (#HKTM)

Işıklar Enerji Yapı Hol. (#IEYHO) – Son 1 aylık zirve

İhlas Gazetecilik (#IHGZT)

İmaş Makina (#IMASM) – MACD Al

İzmir Demir Çelik (#IZMDC)

Katmerciler Ekipman (#KATMR)

Kayseri Şeker Fabrikası (#KAYSE)

Kuzey Boru (#KBORU)

Kalekim (#KLKIM)

Kiler Holding (#KLRHO) – Son 1 aylık zirve

Kontrolmatik Teknoloji (#KONTR)

Koza Altın (#KOZAL)

Körfez GMYO (#KRGYO) – MACD Al

Kütahya Şeker Fabrikası (#KTSKR) – Son 1 aylık zirve

Makim Makine (#MAKIM) – MACD Al

Ostim Endüstriyel (#OSTIM)

Pergamon Dış Ticaret (#PSDTC)

Selva Gıda (#SELVA) – Son 1 aylık zirve

Şeker Yatırım (#SKYMD)

Smartiks Yazılım (#SMART)

Tapdi Tınaztepe (#TNZTP)

Tüpraş (#TUPRS) – Son 1 aylık zirve

Vakıf Finansal Kiralama (#VAKFN) – MACD Al

Yayla Gıda (#YYLGD)

Zedur Enerji (#ZEDUR)