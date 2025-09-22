Borsa İstanbul’da bazı hisseler, güçlü yükseliş trendleri ve teknik göstergelerdeki pozitif sinyallerle dikkat çekiyor. Enerji, gıda ve sanayi şirketleri listede öne çıkarken, piyasa genelinde toparlanmanın tabana yayıldığı görülüyor.
Teknik göstergeler ve yükseliş trendi
Bazı hisselerde yalnızca trend gücü değil, MACD göstergesinin al sinyali vermesi ve son dönemin zirve seviyelerine yaklaşması, kısa vadeli ivmenin sürdüğünü gösteriyor. Yatırımcılar, bu hisselerde yükseliş momentumunu takip ederek pozisyon almayı tercih ediyor.
Öne çıkan 38 hisse
Alfa Solar Enerji (#ALFAS) – MACD Al
Alkim Kimya (#ALKIM)
Bor Şeker (#BORSK)
Berkosan Yalıtım (#BRKSN)
CVK Maden (#CVKMD)
Despec Bilgisayar (#DESPC)
Demisaş Döküm (#DMSAS)
Escort Teknoloji (#ESCOM)
Esenboğa Elektrik (#ESEN) – Son 1 haftalık zirve
Fade Gıda (#FADE)
Frigo Pak Gıda (#FRIGO)
Good-Year (#GOODY)
Galata Wind Enerji (#GWIND)
Hidropar Hareket Kontrol (#HKTM)
Işıklar Enerji Yapı Hol. (#IEYHO) – Son 1 aylık zirve
İhlas Gazetecilik (#IHGZT)
İmaş Makina (#IMASM) – MACD Al
İzmir Demir Çelik (#IZMDC)
Katmerciler Ekipman (#KATMR)
Kayseri Şeker Fabrikası (#KAYSE)
Kuzey Boru (#KBORU)
Kalekim (#KLKIM)
Kiler Holding (#KLRHO) – Son 1 aylık zirve
Kontrolmatik Teknoloji (#KONTR)
Koza Altın (#KOZAL)
Körfez GMYO (#KRGYO) – MACD Al
Kütahya Şeker Fabrikası (#KTSKR) – Son 1 aylık zirve
Makim Makine (#MAKIM) – MACD Al
Ostim Endüstriyel (#OSTIM)
Pergamon Dış Ticaret (#PSDTC)
Selva Gıda (#SELVA) – Son 1 aylık zirve
Şeker Yatırım (#SKYMD)
Smartiks Yazılım (#SMART)
Tapdi Tınaztepe (#TNZTP)
Tüpraş (#TUPRS) – Son 1 aylık zirve
Vakıf Finansal Kiralama (#VAKFN) – MACD Al
Yayla Gıda (#YYLGD)
Zedur Enerji (#ZEDUR)