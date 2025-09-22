Açılışta konuşan Tugay, fedakârca görev yapan itfaiyecilere teşekkür ederek, “Her müdahalenizden geriye bu kentin vicdanına yazılmış bir kahramanlık hikâyesi kalıyor. Bu kentin size minneti büyük” dedi.

Çiçeklerle karşılama

Başkan Tugay, alana gelişinde itfaiye personelinin çocukları 5 yaşındaki İsmira Çakıroğlu ile 3 yaşındaki Asya Honça tarafından çiçeklerle karşılandı. Törende Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, AFAD İzmir İl Müdürü Nazif Ekinci ve çok sayıda itfaiye çalışanı da etkinlikte hazır bulundu.

Acı kayıpla anma

Tugay, konuşmasına geçtiğimiz gün hayatını kaybeden İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeli Eylem Dikilitaş Kocaoğlan’ı anarak başladı. Tugay, ayrıca görev sırasında şehit düşen orman işçilerini ve itfaiyecileri de rahmetle andı.

“Güçlü itfaiye, güvenli İzmir”

İtfaiyeciliğin sadece bir meslek değil, güven ve insan sevgisinin simgesi olduğunu vurgulayan Tugay, “Yangınla, afetle, felaketle mücadelede en ön safta duran, tereddütsüz canını ortaya koyan bir meslek grubundan söz ediyoruz. Gösterdiğiniz cesaret sayesinde her yıl on binlerce insanın evi, hayatı ve umudu korunuyor” diye konuştu.

Haklar için takip sözü

İzmir itfaiyesinin bu yıl yaklaşık 12 bin yangına müdahale ettiğini aktaran Tugay, araç ve personel sayısının artırılacağını söyledi. İtfaiyecilerin özlük haklarına da değinen Tugay, “Ek gösterge, tazminat, yıpranma hakkı gibi konular asla göz ardı edilmemeli. Biz belediye olarak takipçisiyiz” ifadelerini kullandı. Tugay ayrıca Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen yangın risk primi protokolünün, bu alandaki kararlılıklarının göstergesi olduğunu kaydetti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz ise, “Hem araç ve ekipmanlarımızı güçlendiriyor hem de personelimizi sürekli eğitimlerle geliştiriyoruz. Hedefimiz, İzmir’i yalnızca Türkiye’de değil, Avrupa’da da örnek gösterilen bir teşkilat haline getirmek” dedi.

Törenin sonunda Merkez Dağda Arama Kurtarma ekibi, 15 metre yükseklikten Türk Bayrağı açarak meydanda etkileyici bir gösteri gerçekleştirdi.