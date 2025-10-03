Şoförlükten teknik pozisyonlara, güvenlikten destek hizmetlerine kadar pek çok kadro için başvurular başladı. İlanlar özellikle İstanbul, İzmir ve Eskişehir gibi büyük şehirlerde yoğunlaştı.

Farklı Kadrolarda Çok Sayıda İlan Açıldı

Toplam 38 ilde belediyeler tarafından yayımlanan duyurularda; şoför, destek personeli, güvenlik görevlisi, teknik eleman ve uzmanlık gerektiren çeşitli pozisyonlar yer alıyor. Başvurular yalnızca lise ya da üniversite mezunlarına değil, okuryazarlık düzeyinden itibaren farklı eğitim seviyelerindeki adaylara da açık.

En Fazla Alım İstanbul, İzmir ve Eskişehir’de

Belediye personel alımında en fazla ilan 14 farklı duyuruyla İstanbul’da yayımlandı. İzmir, 8 ilanla ikinci sırada yer alırken, Eskişehir 6 ilanla öne çıkan şehirlerden biri oldu. Afyonkarahisar, Manisa ve Tekirdağ da Eskişehir’le birlikte en çok alım yapılan iller arasında bulunuyor.

Bunun dışında Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Erzurum, Konya, Kütahya, Malatya, Ordu, Sakarya ve Şanlıurfa gibi birçok şehirde de alımlar devam ediyor.

Başvuru Şartları Netleşti

Adayların taşıması gereken genel koşullar şöyle:

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

• 18–50 yaş aralığında bulunmak

• Görevini yerine getirmeye engel bir sağlık sorununun olmaması

• Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmaması

• Adli sicil kaydının temiz olması

KPSS Şartı Yok

Alımlarda en dikkat çeken nokta ise KPSS puanı zorunluluğunun bulunmaması. Bu sayede kamu kurumlarında çalışmak isteyen çok sayıda vatandaş için önemli bir istihdam kapısı aralanıyor.

Başvurular İŞKUR Üzerinden

İlanlara başvurmak isteyen adaylar, İŞKUR’un resmi internet sitesinde yer alan “Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı” sayfasından ilgili şehir ve kadroları görüntüleyerek online başvuru yapabiliyor. Başvurular için son tarih ilanlara göre değişiklik gösteriyor.