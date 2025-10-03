Efeler İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Bilim Akademisi tarafından hayata geçirilen “Onlar Diridirler” Şühedaya Saygı projesi, “Köklerden Geleceğe” temasıyla düzenlenen etkinlik kapsamında, Efeler’deki resmî ve özel okullardan öğrenciler, öğretmenlerinin düzenlenen etkinliklere katılımı öncesinde Efeler İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından şehitlikleri ziyaret etmeleri zorunlu olduğu öğrenildi.

Projeyle birlikte Efeler’deki tüm okulların il dışına yapacakları gezilerden önce şehitlik ziyaretini gerçekleştirmesi zorunlu hale getirildi. Millî Eğitim Bakanlığı’nın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin temel hedefleriyle uyumlu olarak bir araya getirilmesi hedefleniyor. Öğrenciler, şehitlerimizin kabirleri başında dua ederek onların fedakârlıklarını yerinde gözlemleme ve manevi gelişimlerine de katkı sağlıyor.

Efeler İlçe Millî Eğitim Müdürü Hakan Özcan, proje hakkında yaptığı açıklamada, şehitlik ziyaretlerinin öğrencilerin milli ve manevi değerleri benimsemesini pekiştirdiğini, vatan sevgisi bilincini güçlendirdiğini ifade etti. Özcan, “Proje, Maarif Modeli’nin karakter ve değer temelli eğitim vizyonunu hayata geçirmede çok kıymetli bir adım” dedi.