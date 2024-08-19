Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplam 39 ilacın geri ödeme kapsamına alındığını açıkladı.

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geri ödeme listesine alınan ilaçları duyurdu. Geri ödeme listesine alınan ilaçlar arasında bir adet grip aşısı, üç adet immünglobulin, iki adet kronik böbrek yetmezliği ilacı, iki adet kronik immün trombositopenik purpura ilacı ve üç adet antibiyotik bulunuyor.

Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 30'u yerli üretim olmak üzere 39 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.



İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.https://t.co/JmD98Qdbp2 pic.twitter.com/VUKSqRWZKy — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) August 19, 2024