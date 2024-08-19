Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplam 39 ilacın geri ödeme kapsamına alındığını açıkladı.

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geri ödeme listesine alınan ilaçları duyurdu. Geri ödeme listesine alınan ilaçlar arasında bir adet grip aşısı, üç adet immünglobulin, iki adet kronik böbrek yetmezliği ilacı, iki adet kronik immün trombositopenik purpura ilacı ve üç adet antibiyotik bulunuyor.

Çiçek Aşısı, Maymun Çiçeği üzerinde etkili mi? Çiçek Aşısı, Maymun Çiçeği üzerinde etkili mi?
Kaynak: Haber Merkezi