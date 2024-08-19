Afyonkarahisar’da, geçtiğimiz 31 Mart seçimleri nedeniyle aralarındaki husumet sebebiyle çıkan tartışma kanlı bir çatışmaya dönüştü. 22 yaşındaki S.Ç., başından ve göğsünden tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

Tartışma çığırından çıktı

Olay, Kılıçarslan beldesinde meydana geldi. B.Y. (34) ile S.Ç. (22) arasında, 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili yaşanan husumet nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve B.Y., tabancasını çekerek S.Ç.’ye ateş etti. S.Ç., başından ve göğsünden ağır yaralandı.

Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine intikal etti. S.Ç., ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen genç yaşındaki S.Ç. hayatını kaybetti.

Olayın faili gözaltına alındı

Jandarma ekipleri, olayın faili B.Y.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Suç aleti olan tabanca ise muhafaza altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.