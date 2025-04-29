Gediz Elektrik, 30 Nisan'da Akhisar, Saruhanlı ve Alaşehir'de uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Planlı bakım yapılacak.
30 Nisan Çarşamba Manisa elektrik kesintisi: 3 ilçede saatler sürecek
Gediz Elektrik, 30 Nisan 2025 Çarşamba günü Manisa'nın Akhisar, Saruhanlı ve Alaşehir ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintilerin nedeni şebeke yenileme ve bakım çalışmaları olarak bildirildi. Bazı mahallelerde kesintiler 6 saate kadar sürecek.
Alaşehir'de elektrik kesintisi yapılacak mahalleler
Tarih: 30 Nisan 2025 Saat: 10:00 - 14:00 Neden: Şebeke Yenileme ve Bakım
Kesinti yaşanacak bölgeler:
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Karacalar (Karacalar Köyü ve iç yolları)
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Baklacı
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Tepeköy (Tepeköy Köyü İç Yolu)
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Türkmen
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Çarıktekke (Köy içi yollar)
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Selce (Selce Köyü ve çevresi)
Saruhanlı'da elektrik kesintisi saatleri ve mahalleler
Birinci Etap Kesinti
Saat: 09:00 - 12:00 Mahalleler:
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Paşaköy
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Adiloba
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Kurtuluş (Şehit Hüseyin Koşar, Hükümet Cd., Kardelen, Akasyalı Sk., Atatürk, Doğru Sk., Sakarya Cd. ve çevresi)
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Şehitler (Fevzi Çakmak Sk., Birlik Sk., Sadıklar, Şen Sk. ve bağlantılı sokaklar)
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Yılmaz (Millet Sk., Zeybek Sk., Baysal Sk. ve civarı)
İkinci Etap Kesinti
Saat: 12:00 - 15:00 Mahalleler:
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Şehitler (Sakarya Sk., Mehmet Akif Sk., Atatürk ve çevresi)
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Yılmaz (Millet Sk., Yalçın Sk., Karaca Sk., Şenel Sk., Akgün Sk.)
Akhisar'da elektrik kesintisi 6 saat sürecek
Tarih: 30 Nisan 2025 Saat: 09:00 - 15:00 Neden: Şebeke Yenileme ve Bakım
Kesinti yaşanacak bölgeler:
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Dağdere Mahallesi (Kaşıyaka Küme Evleri, 6. ve 7. Sokaklar)
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Akhisar - Gördes Yolu üzeri
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Fatih Sultan Mehmet Cd.
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Mehmet Akif Ersoy Cd. ve benzinlik iç yolu
Kesinti öncesi uyarı: Vatandaşlar önlem almalı
Gediz Elektrik yetkilileri, bakım çalışmalarının planlı olduğunu ve vatandaşların bu süreçte gerekli tedbirleri alması gerektiğini belirtti. Elektrik kesintisinden etkilenecek bölgelerde ikamet eden vatandaşların cihazlarını koruma altına almaları ve kesintiden önce hazırlıklı olmaları öneriliyor.
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