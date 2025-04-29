Gediz Elektrik, 30 Nisan'da Akhisar, Saruhanlı ve Alaşehir'de uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Planlı bakım yapılacak.

30 Nisan Çarşamba Manisa elektrik kesintisi: 3 ilçede saatler sürecek

Gediz Elektrik, 30 Nisan 2025 Çarşamba günü Manisa'nın Akhisar, Saruhanlı ve Alaşehir ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintilerin nedeni şebeke yenileme ve bakım çalışmaları olarak bildirildi. Bazı mahallelerde kesintiler 6 saate kadar sürecek.

Alaşehir'de elektrik kesintisi yapılacak mahalleler

Tarih: 30 Nisan 2025 Saat: 10:00 - 14:00 Neden: Şebeke Yenileme ve Bakım

Kesinti yaşanacak bölgeler:

Karacalar (Karacalar Köyü ve iç yolları)

Baklacı

Tepeköy (Tepeköy Köyü İç Yolu)

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Çarıktekke (Köy içi yollar)

Selce (Selce Köyü ve çevresi)

Saruhanlı'da elektrik kesintisi saatleri ve mahalleler

Birinci Etap Kesinti

Saat: 09:00 - 12:00 Mahalleler:

Paşaköy

Adiloba

Kurtuluş (Şehit Hüseyin Koşar, Hükümet Cd., Kardelen, Akasyalı Sk., Atatürk, Doğru Sk., Sakarya Cd. ve çevresi)

Şehitler (Fevzi Çakmak Sk., Birlik Sk., Sadıklar, Şen Sk. ve bağlantılı sokaklar)

Yılmaz (Millet Sk., Zeybek Sk., Baysal Sk. ve civarı)

İkinci Etap Kesinti

Saat: 12:00 - 15:00 Mahalleler:

Şehitler (Sakarya Sk., Mehmet Akif Sk., Atatürk ve çevresi)

Yılmaz (Millet Sk., Yalçın Sk., Karaca Sk., Şenel Sk., Akgün Sk.)

Akhisar'da elektrik kesintisi 6 saat sürecek

Tarih: 30 Nisan 2025 Saat: 09:00 - 15:00 Neden: Şebeke Yenileme ve Bakım

Kesinti yaşanacak bölgeler:

Dağdere Mahallesi (Kaşıyaka Küme Evleri, 6. ve 7. Sokaklar)

Akhisar - Gördes Yolu üzeri

Fatih Sultan Mehmet Cd.

Mehmet Akif Ersoy Cd. ve benzinlik iç yolu

Kesinti öncesi uyarı: Vatandaşlar önlem almalı

Gediz Elektrik yetkilileri, bakım çalışmalarının planlı olduğunu ve vatandaşların bu süreçte gerekli tedbirleri alması gerektiğini belirtti. Elektrik kesintisinden etkilenecek bölgelerde ikamet eden vatandaşların cihazlarını koruma altına almaları ve kesintiden önce hazırlıklı olmaları öneriliyor.

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