2024 yılını 1 trilyon 306 milyar TL net kâr ile tamamlayan Koç Holding (KCHOL), 2025 yılı 1. çeyrek bilançosunu 30 Nisan 2025'te açıklayacak. Piyasa, bilanço öncesi kurum tahminlerine odaklandı.

Koç Holding bilanço tarihi yaklaştı

Borsa İstanbul'un köklü şirketlerinden Koç Holding A.Ş. (KCHOL), 2025 yılına ait ilk çeyrek finansal sonuçlarını 30 Nisan 2025 Çarşamba günü duyuracak. 2024 yılında 1.306.000.000.000 TL net kâr açıklayan şirketin yeni dönem performansı, yatırımcıların odağında yer alıyor.

Koç Holding, 2024 yılındaki güçlü bilanço performansı ile birçok aracı kurumun dikkatini çekerken, 2025 1. çeyrek verileri için yapılan ilk analizler de gelmeye başladı.

2 kurumdan bilanço tahmini geldi

Koç Holding'in 2025 yılı 1. çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin olarak şimdiye dek 2 aracı kurum, kâr/zarar tahminlerini paylaştı. Kurumların beklentileri, şirketin ilk çeyrekte pozitif performans sergileyeceği yönünde birleşiyor.

Bu tahminler, özellikle şirketin sanayi ve enerji alanlarındaki iştiraklerinin çeyrek içi operasyonel görünümünden besleniyor. Holding'in iştiraklerinden gelen katkının yanı sıra döviz pozisyonu ve finansal gelirler de net kâra olumlu yansıyabilir.

ForInvest Haber anketi: Kâr beklentisi 1 milyar TL'yi aştı

ForInvest Haber tarafından hazırlanan bilanço beklenti anketine göre, Koç Holding'in 2025 yılı 1. çeyrek net dönem kârı beklentisi ortalama 1 milyar 2 milyon 200 bin TL oldu. Anket sonuçlarına 2 kurum katılım gösterdi.

Bu rakam, şirketin geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre dengeli bir performans sergileyeceğine işaret ediyor. Ancak yılın devamında otomotiv, enerji ve finans segmentlerindeki hareketlilik, kârlılık üzerinde belirleyici rol oynayabilir.

Temettü ve ikinci çeyrek beklentileri de gündemde

Analistler, Koç Holding'in güçlü bilançosunun temettü potansiyelini de artırabileceğini değerlendiriyor. Şirketin 2025'in ikinci çeyreğine dair görünümü de şimdiden merak konusu. Özellikle Tüpraş, Ford Otosan ve Yapı Kredi gibi iştiraklerden gelebilecek güçlü katkılar, bilanço büyüklüğünü yukarı çekebilir.

Yatırımcılar, hem kısa vadeli bilanço açıklamalarını hem de olası temettü politikalarını yakından izlemeyi sürdürüyor.