İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3x3 Streetball İzmir Cup 2024’ün üçüncü etabı, 20-21 Temmuz tarihlerindeki Aşık Veysel Rekreasyon Alanı ve 27-28 Temmuz’daki Buca Hasanağa Bahçesi etaplarının ardından Göztepe sahilinde gerçekleşti. “Sokağa ayak, potaya smaç basıyoruz” sloganıyla organize edilen bu büyük sokak basketbolu etkinliği, İzmir'in dört bir yanından gelen 55 takımın mücadeleye dahil olmasıyla renklendi.

Göztepe'deki turnuvanın galipleri belli oldu

Göztepe sahilindeki organizasyonun finalinde, Genç Erkekler kategorisinde Koruluk, Genç Kızlar’da İBB ve Büyük Erkekler’de Luna takımları birincilik ödülünü kazandı. Şampiyon olan bu takımlar, büyük finale yükselme hakkı elde etti.

Final için geri sayım başladı

Turnuvanın büyük finali, 30-31 Ağustos tarihlerinde 93. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda gerçekleşecek. Karşıyaka etabına katılmak isteyenler için 17-18 Ağustos tarihlerinde Karşıyaka Bostanlı sahilinde düzenlenecek etkinlikte başvuru yapmak ve detaylı bilgi almak amacıyla 232 293 30 90-96 numaralı telefon hattı üzerinden iletişime geçilebilir.