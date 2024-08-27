İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından “Sokağa ayak, potaya smaç basıyoruz” sloganıyla düzenlenen 3x3 Streetball İzmir Cup 2024’ün dördüncü ve son etabı, Karşıyaka Bostanlı sahilinde büyük bir heyecanla tamamlandı. Sporu kentin dört bir yanına yayma amacı taşıyan bu organizasyonun finali, 30-31 Ağustos’ta 93. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda gerçekleşecek.

Karşıyaka Bostanlı'da rekabet tavan yaptı

Karşıyaka Bostanlı sahilinde düzenlenen son etap, Genç Kızlar, Genç Erkekler ve Büyük Erkekler kategorilerinde 62 takımın katılımıyla gerçekleşti. Turnuvanın önceki etapları 20-21 Temmuz tarihlerinde Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda, 27-28 Temmuz'da Buca Hasanağa Bahçesi'nde ve 17-18 Ağustos’ta Göztepe sahilinde yapılmıştı. Her etapta olduğu gibi, Karşıyaka’da da çekişmeli geçen maçlar izleyicilere büyük heyecan yaşattı.

Büyük final için geri sayım başladı

Turnuvanın büyük finali, İzmir’in en önemli organizasyonlarından biri olan İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında, 30-31 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu finalde, önceki etaplardan finale kalmayı başaran takımlar şampiyonluk için kıyasıya mücadele edecek.