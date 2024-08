İzmir'in sevilen isimlerinden Prof. Dr. Adnan Oğuz Akyarlı, vefatının ikinci yıl dönümünde, Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ndeki İzmir Kent Konseyi Parkı’nda düzenlenen törenle anıldı. Bilim, siyaset ve eğitim dünyasında önemli izler bırakan Akyarlı'nın adına yapılan anıtın açılışı da bu duygusal törende gerçekleştirildi.

"Adnan Akyarlı'nın İzmir sevdası hiç bitmedi"

Merhum Akyarlı, İzmir Kent Konseyi Başkanlığı, İZELMAN Yönetim Kurulu Başkanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği gibi görevlerle İzmir'e büyük katkılar sundu. Onun anısına düzenlenen törende konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, "Adnan Akyarlı benim dostum, ağabeyim ve yoldaşımdı. Siyaseti her zaman ilkeli uzlaşmalarla yapmayı savunurdu," diyerek duygu dolu anlar yaşattı.

"Adnan Hoca İzmir'i çok severdi"

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Altan İnanç, "Adnan Hoca’yı Cumhuriyet Halk Partisi’nde tanıdım ve onun İzmir'e olan tutkusuna yakından tanıklık ettim. Bu parkın ona adanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum," dedi. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ise, "Adnan Akyarlı ile İzmir için omuz omuza çalışmanın mutluluğunu yaşadım," ifadelerini kullandı.

"Yaşadığı gibi anılıyor"

Prof. Dr. Akyarlı'nın kızı Ayşın Akyarlı, babasının her zaman kendisine ilham verdiğini vurgulayarak, "Babam, hayatıma kattığı değerlerle her daim benimle olacak. Onun adına bu parkın var olmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim," dedi. İzmir Kent Konseyi Üyesi Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz ise, Akyarlı'yı "ölümsüz" olarak tanımladı: "Adnan Ağabey, bizim kalplerimizde ve İzmir’in her köşesinde yaşamaya devam ediyor."

"Adnan Hoca unutulmayacak"

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Işıkhan Güler, Akyarlı’nın kıyı mühendisliği ve yerel demokrasi konularındaki önemli katkılarını anımsatarak, "Onun ilkeli duruşu ve insan sevgisi hala aramızda. Adnan Hoca'yı unutmamız mümkün değil," diyerek sözlerini noktaladı.