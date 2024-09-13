4 ay önce dünya evine giren ünlü çift, ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Melisa Aslı Pamuk, sosyal medya hesabından paylaştığı ilk hamilelik fotoğrafı ile gündem oldu.

İlk hamilelik pozunu paylaştı

Anne olmak için geri sayımda olan Pamuk, paylaştığı fotoğrafla hayranlarından büyük ilgi gördü. Paylaşımda belirginleşen karnı dikkat çekerken, takipçileri ünlü oyuncuya tebrik ve güzel dileklerde bulundu. Şu sıralar hamileliğinin ilerleyen aylarını yaşayan Melisa Aslı Pamuk’un doğal ve zarif duruşu da gözlerden kaçmadı.

Bebek heyecanı zirvede

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı, bebeklerinin doğumunu heyecanla beklerken, çiftin mutluluğu sosyal medyada sıkça konuşuluyor. Özellikle Pamuk’un bu özel anları sevenleriyle paylaşması, çiftin bebek heyecanını daha da artırıyor.