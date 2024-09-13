CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır’da incelemelerde bulundu. Aralarında CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver ve CHP Diyarbakır İl Başkanı İsmail Akyıl’ın bulunduğu heyet, 8 yaşında katledilen Narin’in köyünde incelemelerde bulunarak mezarını ziyaret etti.

CHP heyeti, Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren’i ziyaret ederek basın açıklaması yaptı. CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, devletin çocukları korumadığını belirterek, TÜİK'in yıllardır kayıp çocuklara ilişkin verileri açıklamadığını vurguladı. CHPli Bülbül şunları söyledi:

"CHP Genel Başkanımız Özgür Özel tarafından kızımız Narin’in soruşturma evrelerini izlemek ve bu konuda rapor hazırlayıp sunmak amacıyla dört kişilik bir heyet olarak görevlendirildik. Burada soruşturmanın gizliliği bir gerçek ama kamuoyunun aydınlatılması mutlaka gerekiyor. Adaletli bir sonuca ulaşabilmek için kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekiyor. Bu konuda yerinde incelemelerde bulunmak için baro başkanımız ile görüştük, Tabipler Odası’na gideceğiz ve STK’larla görüşmelerimiz olacak. Olayın her yönü ile araştırılması için kamuoyunun sürekli aydınlatılması için bizler de bu çerçevede çalışmalar yapacağız.

“Mevcut durumu bilmiyorsanız çocukları koruyamazsınız”

Bir hukukçu olarak şunu söylemek istiyorum. TÜİK 2016 yılından bu yana kayıp çocuklara ilişkin veri paylaşmıyor. TÜİK emeklinin, çalışanın eline cebini atıyor. Gerçek olmayan verilerle milletin alacağı maaşa müdahale ediyor, emeğini çalıyor ama TÜİK 2016dan beri veri paylaşmıyor. Kayıp çocuklarla ilgili veri yoksa ülke olarak mevcut durumu bilmiyorsanız kayıp çocuklarla ilgili nasıl politika oluşturacaksınız. 2008-2016 arasında ülkemizde kaybolan çocuk sayısı toplam 104 bin 531. Devletin kurumlarının ne hale geldiğinin açık göstergesi. Suç mağduru çocuklar ise 2024 verilerine göre 237 bin 739 oldu."

“Ailelerin çocukları ile ilgili kaygıları var”

Çocuklar savunmasız, çocuklar korunmuyor. Çocukların geleceği ile ilgili ailelerin kaygıları var bu noktayı da unutmamak gerekiyor. Çocukların güvenli ortamda yaşadığı, çocukların korunduğu, gelecekle ilgili kaygılarının olmadığı bir toplum CHP iktidarında mutlaka olacaktır."